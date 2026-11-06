امام جمعه اهواز با اشاره به هفته هوافضا و توانمندی‌های دفاعی کشور، گفت: قدرت دفاعی ایران و ایستادگی ملت، افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا را در هم شکست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه های عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته در مصلای مهدیه امام خمینی اهواز، با اشاره به آیات سوره مبارکه احزاب و یادآوری امدادهای الهی در جنگ‌های مختلف، از جمله حادثه طبس و دیگر مقاطع تاریخی، اظهار کرد: خداوند در شرایط دشوار و در برابر جبهه دشمن، با امدادهای غیبی بندگان مؤمن خود را یاری کرده است.

وی با اشاره به آیه شریفه «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ» افزود: اگر دین خدا را یاری کنید، خداوند نیز شما را یاری خواهد کرد ،امروز موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی ایران آماده هستند و کشور از توان دفاعی و پاسخ‌گویی مقتدرانه برخوردار است.

امام جمعه اهواز با بیان اینکه در ماجرای جنگ احزاب، جبهه کفر و شرک با اتحاد و محاصره مدینه درصدد شکست مسلمانان بودند، تصریح کرد: در آن شرایط، صف مؤمنان از منافقان جدا شد و وعده الهی محقق شد.

وی بزرگ‌ترین نعمت الهی را نعمت ولایت دانست و با اشاره به ضرورت شکرگزاری نعمت‌ها، پیروزی اسلام بر کفر و برخورداری از امنیت را از دیگر نعمت‌های ارزشمند کشور برشمرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد در خطبه سیاسی نماز جمعه، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با اشاره به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر، بر ضرورت دقت در انتخاب و به‌کارگیری کارگزاران شایسته تأکید کرد و گفت: مسئولان باید در انتخاب افرادی که عهده‌دار امور مردم می‌شوند، دقت و مراقبت کافی داشته باشند و انتخاب‌ها بر اساس آزمون، شایستگی و توانمندی باشد، نه روابط شخصی و هم‌حزبی بودن.

وی با اشاره به شاخصه‌های مورد تأکید رهبر شهید برای انتخاب مدیران، اظهار کرد: تجربه و تخصص، پاکی روح و برخورداری از خانواده صالح از جمله معیارهای مهم در انتخاب کارگزاران است و البته تأکید بر تجربه و تخصص به معنای نادیده گرفتن ظرفیت جوانان نیست.

امام جمعه اهواز با اشاره به جایگاه رهبری در نظام اسلامی و شکست دشمنان، تأکید کرد: دشمنان باید بدانند تا زمانی که از منطقه حذف نشوند، زنان و مردان انقلابی ایران میدان را خالی نخواهند کرد.

وی افزود: توانمندی هوافضای کشور و ایستادگی رزمندگان، افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا را به گورستان تاریخ برده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد با اشاره به موضوع حجاب، آن را از نقاط قوت زنان دانست و اظهار کرد: حجاب در کنار ایمان عمیق، توکل به خداوند متعال، عفت و پاکدامنی، زمینه‌ساز حفظ بنیان خانواده است.

وی با بیان اینکه کسانی که از معارف دینی بی‌بهره‌اند، درک درستی از جایگاه حجاب و هویت زن مسلمان ندارند، بر ضرورت توجه به این فریضه دینی تأکید کرد و تذکر درباره حجاب را امری واجب دانست.

امام جمعه اهواز در ادامه با اشاره به آیه شریفه «الَّذِینَ آمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الطَّاغُوتِ»، اظهار کرد: تقابل حق و باطل و رویارویی ایران با قدرت‌های جهانی، موضوعی تازه نیست و از ابتدای تاریخ همواره دو جبهه حق و باطل در برابر یکدیگر قرار داشته‌اند.

وی افزود: جبهه دشمن ممکن است از نظر ظاهری از تجهیزات و امکانات نظامی برخوردار باشد، اما آنچه در نهایت نتیجه میدان را مشخص می‌کند، اراده ملت‌ها و مردم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد با تشریح تفاوت جنگ متقارن و نامتقارن بیان کرد: در جنگ متقارن، تعداد موشک‌ها، هواپیماها و تجهیزات نظامی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، اما در راهبرد مقاومت، اصل بر ایستادگی در برابر قدرت‌های متجاوز و اتکا به اراده ملت‌هاست.

وی در پایان با اشاره به ناکامی دشمنان در برابر جمهوری اسلامی ایران، این ایستادگی و اقتدار را حاصل مقاومت ملت ایران و به برکت نظام اسلامی و قدرت الهی دانست.