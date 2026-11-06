به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان ؛ آیت‌الله شعبانی موثقی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به حضور برجسته دانش‌آموزان در مراسم ۱۳ آبان، اظهار کرد: روحیه استکبارستیزی در میان نسل جدید در حال رشد است و حضور نوجوانان در تجمعات شبانه نیز نشان‌دهنده تقویت این روحیه است.

وی با بیان اینکه مسئله استکبار جهانی صرفاً به اختلافات آمریکا با ایران محدود نمی‌شود، افزود: بررسی تاریخ ۲۰۰ ساله آمریکا نشان می‌دهد که رویکردهای سلطه‌طلبانه و ظلم‌آمیز، سابقه‌ای طولانی در تاریخ این کشور دارد.

امام جمعه همدان با اشاره به مستندات مطرح‌شده درباره وجود گورهای دسته‌جمعی مرتبط با دانش‌آموزان بومی و سرخ‌پوست در آمریکا، تصریح کرد: آمریکا تنها در حق کودکان میناب مرتکب جنایت نشده، بلکه سابقه تاریخی برخورد خشونت‌آمیز با دانش‌آموزان را نیز در کارنامه خود دارد.

آیت الله شعبانی موثقی با انتقاد از ادعاهای حقوق بشری آمریکا گفت: در حالی که این کشور از حقوق بشر سخن می‌گوید، احزاب سیاسی فعال در آن نیز در چارچوب همان ساختار سیاسی فعالیت می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به تحولات انتخاباتی آمریکا و شکست انتخاباتی رئیس‌جمهور این کشور، از این رویداد ابراز خرسندی کرد و به شرایط سیاسی و اقتصادی آمریکا و تأثیر تحولات منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی بر آن اشاره کرد.

امام جمعه همدان در ادامه، با اشاره به نحوه شکل‌گیری ایالات متحده و مقایسه آن با رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: آمریکا با بهره‌گیری از جنگ رسانه‌ای تلاش می‌کند خود را کشوری آزادی‌خواه و حامی دموکراسی معرفی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدهای دشمنان علیه کشور، تأکید کرد: در برابر تهدیدها، مسئولان نیز باید موضعی متناسب و قاطع داشته باشند و دشمن بداند که تهدید ایران بدون هزینه نخواهد بود.

آیت الله شعبانی موثقی خاطرنشان کرد: باید در برابر تهدیدات قوی شویم و آمادگی لازم را برای مقابله با هرگونه جنگ و تهدید احتمالی داشته باشیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود به برخی مسائل فرهنگی اشاره کرد و گفت: متولیان فرهنگی باید نسبت به تسامحات و معضلات فرهنگی در سطح جامعه تدبیر کنند. همچنین برخی از این مسائل در مجموعه‌های دولتی مشاهده می‌شود که لازم است نظارت و مراقبت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

پیش از خطبه‌های نماز جمعه نیز زهرا امانی، از دانش‌آموزان فعال استان، با اشاره به مسئولیت نسل نوجوان در آینده کشور، گفت: ما دانش‌آموزان با رهبر جدید عهد و پیمان می‌بندیم که برای اعتلای ایران اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.