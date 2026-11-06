شهردار بومهن با اشاره به مشکلات ناشی از نداشتن اسناد رسمی برای بخشی از اراضی این شهر، خواستار تصویب قانونی برای صدور مجوز حداقلی ساخت‌وساز در این زمین‌ها با احراز اصالت ملک و هویت مالک شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالله میرزایی در حاشیه میز خدمت شهرستان پردیس گفت: نبود امکان صدور مجوز برای زمین‌های قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی، موجب افزایش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و ایجاد مشکلات متعدد برای شهرداری شده است.

وی افزود: این وضعیت علاوه بر تحمیل فشار بر نیروی انسانی شهرداری، موجب نارضایتی شهروندانی شده که امکان دریافت مجوز قانونی برای زمین‌های خود را ندارند.

شهردار بومهن با تأکید بر ضرورت ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع اظهار کرد: لازم است با تصویب قانون، شهرداری‌ها بتوانند پس از تأیید اصالت ملک و احراز هویت مالک، حداقل مجوز احداث چهار دیواری را برای این دسته از اراضی صادر کنند تا از گسترش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز جلوگیری شود.