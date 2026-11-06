به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارشناس هواشناسی گلستان گفت: برای فردا شنبه افزایش ابر پیش بینی می کنیم اما بارش باران مورد انتظار نیست.

مهدیه اصحابی افزود : سامانه بارشی موثری از روز یکشنبه استان گلستان را تحت تاثیر قرار می دهد،بارش های از ابتدای روز یکشنبه به صورت پراکنده آغاز می شود اما از عصر یکشنبه با تقویت ناپایداری ها انتظار داریم رگبار و رعد وبرق در استان داشته باشیم که گاهی به صورت خفیف اتفاق می افتد .

وی گفت : اوج فعالیت این سامانه بارشی روز دوشنبه خواهد بود و روز دوشنبه شاهد کاهش محسوس دمای هوا خواهیم بود ، به واسطه این شرایط ریزش در ارتفاعات استان از یک شنبه شب به صورت برف پیش بینی می شود.

اصحابی افزود : فعالیت این سامانه بارشی تا بعد از ظهر روز سه شنبه ادامه دارد بنا بر این انتظار داریم از یکشنبه شب تا صبح سه شنبه ریزش برف را داشته باشیم.

وی گفت: از مخاطرات این سامانه آبگرفتگی گسترده معابر ،بالاآمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها ،طغیان رودخانه ها ،جاری شدن سیلاب ،اختلال در تردد جاده ای و ناوگان حمل و نقل ،کاهش دید ،برخورد صاعقه و افزایش مصرف حامل های انرژی خواهد بود.

کارشناس هواشناسی به شهروندان گلستان توصیه کرد: از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه ها و مسیل ها پرهیز کنند و از سفر های غیر ضروری اجتناب کنند ضمن اینکه هشدار کشاورزی نارنجی صادر شده و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هم وجود دارد.