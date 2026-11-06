برداشت زعفران در روستای حسین‌آباد شاملو آغاز شده است؛ محصولی ارزشمند و کم‌آب‌بر که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، به یکی از ظرفیت‌های مهم کشاورزی و اقتصادی این شهرستان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان ؛ برداشت این محصول هر سال از اواخر مهر آغاز می‌شود و تا نیمه آذر ادامه دارد. گل‌های زعفران معمولاً در ساعات اولیه روز و پیش از باز شدن کامل برداشت می‌شوند تا کیفیت محصول حفظ شود.

بر اساس پیش‌بینی جهاد کشاورزی ملایر، امسال حدود یک تن زعفران از مزارع این شهرستان برداشت خواهد شد.

در کنار زعفران، کشت محصولاتی مانند زرشک نیز در حسین‌آباد شاملو مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است؛ محصولاتی که به دلیل نیاز آبی کمتر، با شرایط کم‌آبی و اقلیم منطقه سازگاری بیشتری دارند.

در حال حاضر ۱۴۶ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ملایر به کشت زعفران اختصاص دارد و این شهرستان از نظر سطح زیر کشت، رتبه نخست استان همدان را به خود اختصاص داده است.