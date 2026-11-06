پیروزی تیم ملی فوتسال بانوان ایران برابر میزبان درمسابقات چین
تیم ملی فوتسال بانوان ایران در ادامه رقابتهای سه جانبه چین، موفق شد برابر تیم میزبان به پیروزی برسد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی فوتسال بانوان ایران امروز در دومین دیدار خود در تورنمنت چین به مصاف تیم ملی میزبان رفت و توانست با نتیجه سه بر یک از سد چین بگذرد.
پیروزی تیم ملی فوتسال بانوان ایران برابر میزبان در تورنمنت چین
گلهای ایران را مارال ترکمان (۲) گل و زهرا کیانی به ثمر رساندند.
مارال ترکمان به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.