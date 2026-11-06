شکست انتخاباتی، نشانه ناکامی سیاست‌های آمریکا و اسرائیل

شکست انتخاباتی، نشانه ناکامی سیاست‌های آمریکا و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به تحولات اخیر انتخابات آمریکا، شکست جریان‌های حامی ترامپ و صهیونیست‌ها را نشانه ناکامی سیاست‌های آنان دانست و گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در عرصه داخلی و بین‌المللی اعتبار خود را از دست داده‌اند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی در خطبه‌های نماز جمعه امروز اراک، با قدردانی از حضور حماسی دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: حضور امسال مردم در این مناسبت، معنادار و جلوه‌ای از بصیرت، آگاهی و ایستادگی ملت ایران بود.

وی با اشاره به هم‌زمانی ۱۳ آبان امسال با تحولات انتخاباتی آمریکا افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی در این انتخابات با شکست مفتضحانه‌ای روبه‌رو شدند و این تحولات نشان داد که پیروز واقعی، جمهوری اسلامی ایران و ملت مقاوم آن هستند.

امام جمعه اراک با بیان اینکه جریان صهیونیستی و حامیان سیاست‌های آمریکا در عرصه داخلی و بین‌المللی با ناکامی مواجه شده‌اند، اظهار کرد: حضور مسلمانان مخالف سیاست‌های ترامپ و صهیونیست‌ها در مجلس آمریکا، نشانه شکست روحی، معنوی، شخصیتی و حقوقی این جریان‌هاست.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی همچنین با اشاره به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، خون امام شهید، دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب و دیگر شهدای مظلوم را سندی از جنایت‌های این رژیم‌ها دانست و تأکید کرد: خون پاک این شهدا دامن جنایتکاران را خواهد گرفت.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی در ادامه با تأکید بر اقتدار ملت ایران گفت: امروز دست برتر در میدان تقابل با قدرت‌های جهانی با ملت ایران است و مردم با پشتوانه اتحاد و انسجام ملی در برابر قدرت‌های دنیا ایستاده‌اند.

وی در پایان بر تداوم راه امام شهید تأکید کرد و گفت: ملت ایران باید این مسیر را با قدرت، وحدت و استقامت تا پیروزی نهایی ادامه دهند.