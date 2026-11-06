



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به ضرورت تقویت قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران گفت: کشور باید به نقطه‌ای برسد که دشمنان فکر حمله به ایران را از سر خود بیرون کنند و برای تحقق این هدف، سیاست‌های بازدارندگی باید متناسب با شرایط جدید منطقه و تهدید‌های دشمن ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های بازدارندگی در چارچوب اصول دینی و فقهی و متناسب با شرایط زمان و مکان تعیین می‌شود، افزود: اصول ثابت هستند، اما سیاست‌های اجرایی و شیوه‌های مقابله با تهدید‌ها می‌تواند متناسب با تحولات روز بازنگری و تقویت شود.

امام جمعه شیراز با اشاره به تحولات سیاست دفاعی کشور پس از شهادت سردار سلیمانی بیان کرد: از آن زمان تحولاتی در سیاست‌های بازدارندگی ایران آغاز شد و امروز قدرت جمهوری اسلامی در مقابله با تهدید‌ها بیش از گذشته آشکار شده است.

آیت الله دژکام با اشاره به حملات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه گفت: در جریان جنگ‌های اخیر،۱۶پایگاه نظامی آمریکا هدف قرار گرفت و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که آمریکایی‌ها دیگر نمی‌توانند نیرو‌های خود را با اطمینان در این پایگاه‌ها مستقر نگه دارند.

وی با تأکید بر اینکه پس از جنگ رمضان باید سیاست‌های بازدارندگی متناسب با شرایط جدید بازنگری شود، ادامه داد: دشمن نشان داده است که هیچ خط قرمزی را رعایت نمی‌کند و حتی رهبر جمهوری اسلامی را مستقیماً هدف قرار می‌دهد؛ بنابراین پاسخ به چنین تهدید‌هایی نیازمند ارتقای توان و سیاست‌های دفاعی کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به دیدار فرماندهان نظامی و اعضای ستاد کل نیرو‌های مسلح با رهبر انقلاب تصریح کرد: در این دیدار بر ارتقای سیاست‌های بازدارندگی تأکید شد و اعلام شد که در صورت حمله دشمن، پاسخ ایران فوری و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود.

وی افزود: این رویکرد اقتضا می‌کند ظرفیت‌های موشکی کشور نیز متناسب با تهدید‌های جدید توسعه یابد و کشور‌هایی که تصور می‌کنند با اتکا به آمریکا از پاسخ ایران در امان خواهند ماند، بدانند در صورت مشارکت در تجاوز علیه ایران، از پیامد‌های آن مصون نخواهند بود.



آیت الله دژکام یکی دیگر از الزامات تقویت قدرت بازدارندگی کشور را انسجام ملی دانست و گفت: تأکید رهبر انقلاب بر وحدت و هم‌صدایی جریان‌های سیاسی باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در شرایط کنونی، رقابت‌های جناحی و جریانی که موجب تضعیف انسجام داخلی و بهره‌برداری دشمن می‌شود، حرام است.

وی با تأکید بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات سیاسی افزود: امروز همه جریان‌ها و گروه‌ها باید یک صدا در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستند و اجازه ندهند اختلافات داخلی به فرصتی برای دشمن تبدیل شود.

امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به اهمیت ارتباطات منطقه‌ای گفت: تقویت پیوند‌های راهبردی با کشور‌های منطقه و جبهه مقاومت از یمن تا لبنان باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگرچه کشور‌های منطقه در همه مسائل با جمهوری اسلامی ایران هم‌نظر نیستند، اما در برخی موضوعات اشتراک منافع دارند و باید این ظرفیت‌ها برای مقابله با سیاست‌های آمریکا تقویت شود.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با طرح موضوع بازنگری در سیاست هسته‌ای کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران از نظر دانش و توان فنی، ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای را دارد، اما همواره بر اساس اصول اسلامی و انسانی، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را مردود دانسته است.

وی با تأکید بر اینکه تعیین چارچوب سیاست هسته‌ای کشور در اختیار مقام ولایت است، تصریح کرد: ما در این زمینه تصمیم‌گیر نیستیم و هر آنچه رهبر انقلاب تشخیص دهند، مورد اطاعت خواهد بود، اما در جامعه این تحلیل شکل گرفته است که اگر دشمن بخواهد به ایران حمله کند، کشور باید از ظرفیت‌های لازم برای دفاع از خود برخوردار باشد.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: این موضوع نیازمند بررسی در چارچوب اصول فقهی و سیاست‌های کلان نظام است و هرگونه ارتقای رویکرد‌ها نیز در صورت تشخیص و اعلام ضرورت از سوی رهبر انقلاب، مورد حمایت خواهد بود.





