امام جمعه کاشان، جنگ با ایران و حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی را از عوامل شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات اخیر آمریکا دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی در خطبه‌های نماز جمعه کاشان در مصلای بقیةالله‌الاعظم (عج) با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا گفت: به گفته جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جنگ با ایران و حمایت از رژیم صهیونیستی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان بوده است.

امام جمعه کاشان افزود: یکی از نکات مهم در تحلیل نتایج این انتخابات، رأی جوانان آمریکایی بود که پس از عملیات طوفان‌الاقصی و تحولات غزه، با مردم فلسطین ابراز همدردی کردند و به ترامپ رأی ندادند.

نماینده ولی‌فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان با اشاره به حضور مردم ایران در میدان‌ها طی ۲۵۰ شب گذشته گفت: خون رهبر شهید، ملت ایران را به صحنه آورد و روحیه مقاومت را به کشور‌های مسلمان و غیرمسلمان گسترش داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین در مدارس و دانشگاه‌ها افزود: دانش‌آموزان و دانشجویان به تبیین نیاز دارند و کادر آموزشی باید جنایات آمریکا علیه ملت ایران را برای نسل جوان تشریح کنند.

امام جمعه کاشان تحریم‌های اقتصادی، حمایت از آشوب‌ها، ترور دانشمندان و سردار سلیمانی، سرنگونی هواپیمای مسافربری، تصرف اموال ملت ایران و حمایت از جنگ‌های نیابتی را از جمله اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

امام جمعه کاشان با اشاره به تحولات منطقه و مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مذاکرات گفت: تا زمان تحقق شروط هفت‌گانه اعلام‌شده از سوی رهبری، ایران برای مذاکره و دیپلماسی اقدامی نخواهد کرد.

امام جمعه کاشان همچنین درباره احتمال ادامه محاصره دریایی ایران هشدار داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در صورت ادامه این محاصره با آن مقابله خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با تأکید بر پیگیری خون‌خواهی شهدا تاکید کرد: ملت ایران تا زمان پاسخ‌گویی عاملان شهادت رهبر شهید و دیگر شهدا از مطالبه خود دست نخواهد کشید.

نماینده ولی‌فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جان‌باختن ۱۴ نفر در حوادث رانندگی محور قدیم قم ـ کاشان طی ۳۰ ساعت، خواستار تسریع در ایمن‌سازی و دوبانده شدن این محور شد.

وی افزود: مسئولان منطقه کاشان از دو سال گذشته تاکنون، موضوع دوبانده شدن این محور را تا سطح وزارت راه و شهرسازی پیگیری کرده‌اند.