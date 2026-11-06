نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: دنیای امروز دنیای موشک و قدرت است و در این زمینه باید قوی شویم تا دشمن جرات تجاوز به کشور را نداشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده افزود: زین پس بعد از حمله‌ی دشمن، منشا تهدید نشانه گرفته می‌شود و نقطه‌ی شلیک نقطه بعدی حمله است.

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب بروحدت و انسجام ملی تاکید کرد و گفت: در بیانات ایشان نقش مردم مبعوث شده در کنار نیرو‌های مسلح مشخص شد و آنان هم در کنار نیرو‌های مسلح در امنیت کشور نقش آفرینند.

امام جمعه بندرعباس با گرامیداشت سالروز شهادت شهید تهرانی مقدم پدر موشکی ایران افزود: نیرو‌های هوا فضای کشورمان بیشترین شهدا را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کردند.

آیت الله محمد عبادی زاده گفت: قدرت موشکی کشور موجب بازدارندگی و افزایش حمله به دشمن شد.

خطیب نماز جمعه بندرعباس در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به سالروز ابلاغ پیام رهبر شهید درباره‌ی سیاست‌های دریا محور گفت: هیچ چیزی نباید مانع پیشرفت کشور شود و این پیام تاریخی باید دستاورد‌های مهمی را در پی داشته باشد.

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آیت الله محمد عبادی زاده افزود: سیاست‌های یکپارچه دریا در حوزه‌های گردشگری، حمل و نقل، تجارت و صنایع دریایی و مدیریت یکپارچه و تقسیم کار ملی در اولویت است.

وی گفت: کسب رتبه نخست در حوزه دریا و تدوین طرح جامع توسعه دریا محور و سرمایه گذاری در مشارکت داخلی و خارجی در این حیطه در دستور کار باید باشد.