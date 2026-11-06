امام جمعه بجنورد با تاکید بر ضرورت تقویت قدرت بازدارندگی کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران باید همزمان با حفظ وحدت و انسجام ملی و تغییر دکترین هسته ای و افزایش توان دفاعی با قدرت در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا ایستادگی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بجنورد گفت: هفته پیش‌رو سالروز شهادت شهید طهرانی‌مقدم است؛ فرمانده‌ای دانشمند که ملت ایران و آزادیخواهان جهان مدیون مجاهدت‌ها و تلاش‌های این شهید بزرگوار هستند.

وی افزود: شهید طهرانی‌مقدم شاگردان بسیاری تربیت کرد و سرانجام نیز در مسیر خدمت و مجاهدت به شهادت رسید که یاد و راه او باید برای نسل‌های آینده زنده نگه داشته شود.

امام جمعه بجنورد گفت: مسئولان باید با اتخاذ تصمیم‌های راهبردی زمینه تقویت قدرت کشور را فراهم کنند و در برابر دشمن با قدرت بایستند. وی همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی سیاست‌های هسته‌ای تصریح کرد: مسئولان باید درباره تغییر دکترین هسته‌ای کشور و نحوه صیانت از حقوق ملت ایران تصمیم‌گیری و راهکار‌های لازم را بررسی کنند. خطیب جمعه بجنورد با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: این پیام بسیار راهبردی و روشنگر بود و ابعاد دشمنی مستمر آمریکا با ملت ایران را تبیین کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین نوری اضافه کرد: آمریکا همواره با جمهوری اسلامی دشمنی داشته و با فتنه‌انگیزی، ایجاد تفرقه و اعمال تحریم‌های گسترده درصدد ضربه زدن به کشور بوده است.

امام جمعه بجنورد با اشاره به حوادث و اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران افزود: دشمنی آمریکا محدود به یک مقطع زمانی نیست و تجربه نشان داده است که این کشور به تعهدات و پیمان‌های خود پایبند نیست.

وی با بیان اینکه احقاق حقوق ملت ایران از مسیر‌های مختلف قابل پیگیری است، گفت: دیپلماسی یک راهکار عقلانی برای حل مسائل است، اما طرف مقابل به هیچ‌یک از عهد و پیمان‌های خود پایبند نیست و تجربه مذاکرات گذشته نیز بار‌ها به بن‌بست رسیده است.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: در کنار دیپلماسی باید آمادگی دفاعی و قدرت مقابله با دشمن نیز حفظ شود و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی و انسجام ملی در برابر زیاده‌خواهی‌ها ایستادگی کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری با تاکید بر اینکه تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی احزاب به تنهایی منافع ملت ایران را تامین نمی‌کند، گفت: آنچه می‌تواند دشمن را از اقدامات خصمانه بازدارد، قدرتمندتر شدن ایران و حفظ یکپارچگی و اقتدار ملی است.