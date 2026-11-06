نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: با توجه دشمنی ۷۰ ساله و جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران نه تنها ۱۳ آبان، بلکه تمام روز‌ها روز مبارزه با استکبار جهانی و آمریکای جنایت کار است و این یک پیام مهم قرآنی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در خطبه‌های این هفته نمازجمعه با تقدیر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان گفت: این حضور در کنار هشت ماه ایستادگی ملت ایران در میادین و خیابان‌ها بسیار ارزشمند است و موجب یاس دشمنان می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز ملی استکبار ستیزی دشمنی آمریکا را یک دشمنی ۷۰ ساله با ملت ایران دانست و افزود: دشمن آمریکایی به دنبال منافع و منابع ایران هست.

او با برشمردن جنایت‌های آمریکا بر علیه ملت ایران؛ گماردن پهلوی بر مسند حکومت بر ایران، مورد هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران، ۱۷ هزار ترور در کشور، شهادت شهید سلیمانی، ایجاد فتنه‌های مختلف داخلی و در نهایت شهادت رهبر شهید انقلاب و شهدای مظلوم مدرسه طیبه میناب را از دیگر جنایت‌های آمریکا در طول سالیان مختلف عنوان کرد.

امام جمعه ارومیه انقلاب اسلامی را موجب قطع دستان ابرقدرت‌ها بر منافع و منابع ایران دانست و تصریح کرد: آمریکا به دنبال تسلیم بی قید و شرط ایران و ایرانی است که این آرزو را به گور خواهد برد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که تنها ۱۳ آبان نه، بلکه تمام روز‌ها روز مبارزه با استکبار جهانی و آمریکای جنایت کار است و این در واقع یک پیام مهم قرآنی است.

او با بیان این که قرآن کریم نیز تصریح می‌کند که دشمنان از شما دست نخواهند کشید تا زمانی که شما از دین خود دست بردارید افزود: این که برخی از افراد در داخل کشور چنین گمان می‌کنند که با تغییر حزب در آمریکا خوی استکباری آنها فرقی خواهد کرد شدیدا در اشتباه هستند.

امام جمعه ارومیه خاطرنشان کرد: آمریکا به دنبال تسلیم کامل ملت ایران است و تا این امر محقق نشود دست از مبارزه با ملت ایران نخواهند کشید.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی تاکید کرد: همان گونه که نمی‌توان شیطان را راضی کرد شیطان بزرگ آمریکا را نیز نمی‌توان راضی کرد تا این که از آرمانهایمان دست بکشیم و تسلیم آنها شویم.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با اشاره به این که رهبری فرمودند کوتاه آمدن در مقابل استکبار جهانی در واقع خیانت در برابر خون مطهر شهداست تصریح کرد:در تاریخ نداریم که مردمی در حمایت از حکومت خود هشت ماه در خیابان‌ها باشند و در واقع کوچکترین نرمش در مقابل آمریکا خیانت به این سرمایه بزرگ مردمی و ملی است.

او با تاکید بر این که ایران اسلامی هیمنه پوشالی آمریکا را در هم شکست تصریح کرد: در واقع جمهوری خواه بودن یا دموکرات بودن رئیس جمهور این کشور در سیاست‌های استکبار ستیزی ما هیچ تغییری نخواهد داد و امروز آمریکا ذلیل‌تر از همیشه شده و ایران قدرتمندانه بر تنگه هرمز حکمرانی می‌کند.

امام جمعه ارومیه تنها راه مقابله با دشمنان را قوی شدن در برابر آنان دانست و گفت: این مهم تصریح قرآنی دارد ک در حقیقت اگر قدرتمند شویم دشمنان در مقابل ما شکست خواهند خورد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام‌جمعه ارومیه با بیان این که انسجام و وحدت ملت ایران موجب برتری این ملت در برابر بدخواهان و دشمنان می‌شود افزود: عنصر و محور اصلی ایران قوی نیز این انسجام و اتحاد ملی است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی پیشرو و پیشران ایران قوی را وجود دانش آموزان، دانشجویان و به طور کلی جوانان متعهد و متخصص دانست و خاطرنشان کرد: باید جوانان در میادین مختلف علمی و دفاع از نظام اسلامی پیشقراول میدان‌ها باشند.

او ادامه داد: ما باید محیط دانشگاه را به محیط ایمان، علم، اخلاق و مهارت تبدیل کنیم چرا که پیشران حرکت ملت ایران به سوی اقتدار و عزت پایدار، دانشگاه‌ها و دانشجویان هستند.

امام‌جمعه ارومیه همچنین با اشاره به فرا رسیدن ۲۱ آبان ماه سالروز شهادت شهید حاج حسن تهرانی مقدم و روز هوافضا در ایران گفت: در سال ۱۳۹۰ این سردار با ۱۶ نفر به شهادت رسیدند و تلاش این بزرگمردان بود که ایران اسلامی را به قدرت و اقتدار رساند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی افزود:خون مطهر تمام شهدا خصوصا شهدای هوافضا موجب اقتدار و عظمت ملت ایران شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی گریزی به گرانی‌ها و تورم در بازار زد و تصریح کرد: در خصوص گرانی و تورم که دلایل مختلف دارد باید مسئولان با برنامه ریزی دقیق این افسارگسیختگی گرانی را مهار کنند.

او همچنین تاکید کرد: باید در این شرایط دستگیر افراد مستمند و فقیر نیز باشیم و با برگزاری رزمایش مواسات در این زمینه بکوشیم.