به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بنیاد ملی نخبگان با هدف توانمندسازی، مهارت‌افزایی و ایجاد زمینه‌های رشد و شکوفایی حداکثری استعداد‌های فردی و گروهی دانشجویان صاحب استعداد‌های برتر، تسهیلات متنوعی را در قالب «طرح شهید وزوایی» به دانشجویان مستعد مشغول به تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اعطا می‌کند.

دانشجویانی که در یکی از دانشگاه‌های کشور به عنوان دانشجوی نو ورود، در مهرماه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در سال اول مقطع «کارشناسی»، «کارشناسی‌ارشد» یا «دکتری‌حرفه‌ای» و «دکتری تخصصی» مشغول به تحصیل خواهند شد، می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانه اطلاعاتی بنیاد (سامانه سینا) به نشانی http://sina.bmn.ir ثبت کنند.

بر اساس اعلام بنیاد ملی نخبگان، متقاضیان توجه داشته باشند که امروز ۱۵ آبان‌، آخرین مهلت ثبت‌نام در این طرح برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ است و لازم است پیش از پایان این مهلت، نسبت به تکمیل و ثبت درخواست خود در سامانه سینا اقدام کنند.