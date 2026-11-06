امام جمعه موقت یزد با تأکید بر ضرورت حفظ بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های آمریکا، توجه به مطالبات اقتصادی مردم و استمرار حضور و حمایت مردمی از نظام را سه محور مهم در پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجت الاسلام سید ناصر محمدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یزد با تأکید بر اهمیت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا موجب بصیرت، شناخت حق از باطل و بخشودگی گناهان می‌شود و انسان را در مسیر درست زندگی و انجام مسئولیت‌های دینی و اجتماعی قرار می‌دهد. وی با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، به تبیین بخش‌هایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا (س) در جمع زنان انصار پرداخت.

حجت الاسلام محمدی در خطبه دوم با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به آیه ۹۶ سوره اعراف اشاره کرد و گفت: خداوند در این آیه وعده داده است که اگر مردم ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، برکات آسمان و زمین به روی آنان گشوده خواهد شد. این وعده الهی نشان می‌دهد که تقوا تنها یک موضوع فردی و عبادی نیست، بلکه در گشایش امور جامعه و رفع مشکلات مختلف نیز تأثیر دارد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات زندگی انسان، از جمله مسائل اقتصادی، کمبود‌ها و مشکلات مربوط به فرزندآوری و منابع طبیعی، با بازگشت به ایمان و تقوای الهی قابل پیگیری است، افزود: جامعه‌ای که مسیر بندگی و اطاعت از خداوند را در پیش بگیرد، از برکات الهی بهره‌مند خواهد شد.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به تداوم خشکسالی و کمبود بارندگی در استان یزد اظهار کرد: مردم استان سال‌هاست با مشکل کم‌آبی و خشکسالی مواجه هستند و با وجود گذشت بخشی از فصل پاییز، تاکنون بارندگی قابل‌توجهی در منطقه رخ نداده است. این شرایط ضرورت توجه جدی به مسئله آب و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای عبور از این وضعیت را دوچندان می‌کند.

حجت الاسلام محمدی با تأکید بر اینکه مسئولان باید از راهکار‌های علمی، فنی و صنعتی برای مدیریت منابع آب و مقابله با خشکسالی استفاده کنند، گفت: در کنار این اقدامات، نباید از ظرفیت‌های معنوی و سنت‌های دینی غافل شد. همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و ائمه اطهار (ع) در زمان خشکسالی به درگاه خداوند دعا می‌کردند و نماز باران به‌جا می‌آوردند، امروز نیز باید این سنت دینی در جامعه احیا شود و مردم با دعا و تضرع از خداوند طلب باران و نزول رحمت الهی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، بر ضرورت هوشیاری در برابر سیاست‌های آمریکا تأکید کرد و گفت: ملت ایران نباید جنایت‌ها و اقدامات خصمانه آمریکا در طول تاریخ، به‌ویژه در ۴۷ سال گذشته، را فراموش کند.

خطیب جمعه موقت یزد با اشاره به تفاوت دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر دو حزب در اعمال تحریم‌ها و اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران نقش داشته‌اند و تفاوت آنها بیشتر در شیوه و ادبیات رفتارشان است، نه در اصل سیاست‌هایشان. بنابراین، تغییر دولت‌ها در آمریکا نباید موجب تغییر نگاه ملت ایران به ماهیت سیاست‌های این کشور شود.

وی با تشریح سه محور مهم مطرح‌شده در پیام‌های رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: نخستین محور، ضرورت حفظ بی‌اعتمادی و بدبینی نسبت به آمریکا و پرهیز از اعتماد به وعده‌های این کشور است. دومین محور، توجه جدی مسئولان به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و تلاش برای برطرف کردن ضعف‌ها و کاستی‌ها است؛ چراکه مردم با مشکلاتی در حوزه زندگی و اقتصاد مواجه هستند و مسئولان باید برای حل این مشکلات اقدام عملی و مؤثر انجام دهند.

امام جمعه موقت یزد ادامه داد: سومین محور، اهمیت حضور مردم در صحنه و حفظ حمایت و همراهی آنان با نظام اسلامی است. حضور در میدان‌ها، تجمعات و راهپیمایی‌ها و حمایت از نظام، رهبری، مسئولان و نیرو‌های مسلح، پشتوانه‌ای مهم برای کشور به شمار می‌رود و باید این حضور و همبستگی استمرار داشته باشد.

حجت الاسلام محمدی در ادامه با اشاره به موضوع شروط ایران برای هرگونه مذاکره با آمریکا گفت: مسئولان کشور، از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی، بر ضرورت تعیین پیش‌شرط‌هایی برای مذاکره تأکید کرده‌اند و این شروط باید با جدیت دنبال شود. دریافت غرامت، خروج آمریکا از منطقه، توقف دائمی جنگ در تمامی جبهه‌ها، رفع محاصره اقتصادی و برداشته شدن تحریم‌ها از جمله مواردی است که در این زمینه مطرح شده است.وی در ادامه افزود:هرگونه مذاکره باید بر اساس حفظ منافع ملی و تحقق مطالبات و حقوق ملت ایران انجام شود.