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مستند ۵۰ دقیقهای برنو به دستان، در پاسخ به روایت رسانههای آمریکایی، بهویژه شبکه CBS، درباره عملیات ادعایی نجات خلبانان آمریکایی، در شبکه دنا تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در مراسمی در صدا و سیمای استان از مستند برنو به دستان و نماهنگ برنو و دهس رونمایی شد.
در این مراسم استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سابقه درخشان مردم استان در حماسهآفرینی و دفاع از انقلاب و نظام گفت: مردم این استان همواره در عرصههای مختلف، از دوران هشت سال دفاع مقدس تا جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و اجتماعات مردمی پس از شهادت رهبر شهید انقلاب، حضوری پرشور و اثرگذار داشتهاند.
یدالله رحمانی با اشاره به حماسه حضور مردم در جریان سقوط هواگردهای دشمن در منطقه گفت: پس از انتشار خبر احتمال حضور خلبان هواپیمای سقوطکرده دشمن در ارتفاعات استان، مردم از زن و مرد و پیر و جوان، با هر وسیلهای که در اختیار داشتند، به سمت مناطق کوهستانی و جنگلی حرکت کردند و در برابر دشمن ایستادند.
وی افزود: این حضور و مقاومت مردم در برابر بالگردهای مسلح دشمن، بازتاب گستردهای در رسانهها و خبرگزاریهای بینالمللی داشت و شجاعت و ایستادگی مردم استان در سطح جهانی منعکس شد.
استاندار با تأکید بر ضرورت ثبت این حماسه در تاریخ کشور گفت: برای قدردانی از ایستادگی مردم، پیشنهاد نامگذاری ۱۴ فروردین بهعنوان «روز حماسه مقاومت مردم استان کهگیلویه و بویراحمد» در نشست استانداران به رئیسجمهور پیشنهاد شد.
رحمانی افزود: پس از آن، متن پیشنهادی تدوین و در شورای فرهنگ عمومی استان تصویب شد و برای بررسی و تصویب نهایی به شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال شده است که امیدواریم این پیشنهاد بهزودی به تصویب برسد و گوشهای از حماسهآفرینی مردم استان در تقویم رسمی کشور ثبت شود.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد نیز با قدردانی از اقدام ارزشمند و بهموقع صدا و سیمای استان در تولید و انعکاس این رویداد گفت: از همه عوامل تولید، افرادی که تصاویر و فیلمهای خود را ارسال کردند و کسانی که در تهیه مصاحبهها همکاری داشتند، قدردانی میکنیم.
آیتالله حسینی با اشاره به ابعاد جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: در یک سوی این جنگ، آمریکا و رژیم صهیونیستی با برخورداری از تجهیزات پیشرفته نظامی، فناوریهای روز و حمایت قدرتهای مختلف قرار داشتند و در سوی دیگر، ملت غیور ایران با تکیه بر ایمان، اراده و روحیه مقاومت ایستادگی کردند.
نماینده ولیفقیه در استان تصریح کرد: در این میدان، مقاومت بزرگی شکل گرفت و دشمن مستکبر با شکستی تاریخی مواجه شد و افسانه شکستناپذیری آمریکا در هم فرو ریخت.
آیتالله حسینی با تأکید بر اینکه ملت ایران اهل تسلیم نیست، بیان کرد: مردم ایران برای دفاع از سرزمین، استقلال، هویت، عزت و سرمایههای ملی و فرهنگی خود به میدان آمدند و با تکیه بر اعتقادات اسلامی، مکتب امیرالمؤمنین (ع) و هویت ایرانی خود نشان دادند که اجازه نخواهند داد دشمن به این سرزمین تعرض کند.
وی با اشاره به جلوههای مقاومت مردمی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: در کنار مقاومت نظامی، حضور گسترده مردم در راهپیماییها و تجمعات، صحنههایی کمنظیر و بیبدیل در سطح کشور و استان خلق کرد.
نماینده ولیفقیه در استان خاطرنشان کرد: شکلگیری صفآرایی مردمی در برابر دشمن از جلوههای مهم این حماسه بود و پیام روشنی داشت؛ ملت ایران ملتی تسلیمناپذیر است و در برابر دشمن ایستادگی میکند.
مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد نیز با تشریح ابعاد تولید مستند برنو به دستان گفت: این مستند ۵۰ دقیقهای توسط شبکه دنا و در پاسخ به روایت رسانههای آمریکایی، بهویژه شبکه CBS، درباره عملیات ادعایی نجات خلبانان آمریکایی تولید شده است.
سید شهریار گنجی افزود: شبکه CBS آمریکا مستندی ۶۰ دقیقهای درباره آنچه نجات خلبانان آمریکایی عنوان کرده، تولید و پخش کرد؛ در حالی که روایت مطرحشده در این اثر با ابهامات و پرسشهای جدی مواجه است و آمریکاییها تاکنون اسناد قابل اتکایی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکردهاند.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات مطرحشده درباره این عملیات، دو بالگرد آمریکایی وارد حریم استان شده بودند که در جریان مقابله و تیراندازی مردم و عشایر مسلح هدف قرار گرفتند و آسیب دیدند که یکی از این بالگردها در عراق و دیگری در خلیج فارس سقوط کرد.
مدیرکل صدا و سیمای استان با اشاره به ابهامات موجود درباره سرنوشت خلبانان و چگونگی نجات ادعایی آنها تصریح کرد: مستند برنو بدستان تلاشی برای بازنمایی واقعیتهای میدانی و روایت حماسهای است که مردم و عشایر غیور استان در برابر هواگردهای متجاوز آمریکایی آفریدند.
وی با اشاره به دستاوردهای راهبردی این مقاومت مردمی بیان کرد: به اعتقاد کارشناسان نظامی و امنیتی، این رویداد محاسبات و طرحهای عملیاتی ارتش آمریکا را با اختلال و شوک مواجه کرد و نشان داد نفوذ زمینی و اجرای عملیات هلیبرن در منطقهای با چنین سطحی از آمادگی و مقاومت مردمی، با موانع جدی روبهرو خواهد بود.
گنجی افزود: آنچه دشمن تلاش میکرد با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم رقم بزند، به صحنهای از خیزش، همبستگی و مقاومت مردمی تبدیل شد؛ حماسهای که به گفته کارشناسان در روند تحولات جنگ نیز تأثیرگذار بود.
مدیرکل صدا و سیمای استان با تأکید بر نقش مردم در خلق این رویداد گفت: نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دستگاههای مختلف استان هرکدام به وظایف خود عمل کردند، اما فراخوان عمومی و دعوت از مردم برای حضور در صحنه و مشارکت در این حماسه از اقدامات مهم شبکه دنا بود.
وی همچنین از انعکاس گسترده این رویداد در رسانههای بینالمللی خبر داد و گفت: بیش از یکصد شبکه تلویزیونی در حدود یکصد کشور جهان این حماسه را پوشش دادند.
گنجی در پایان با اشاره به دیگر فعالیتهای رسانهای شبکه دنا خاطرنشان کرد: این شبکه علاوه بر کسب رتبه نخست در انعکاس اجتماعات شبانه مردم در سطح کشور، تلاش کرده است با تولید آثار مستند و رسانهای، رویدادهای مهم و تاریخی استان را ثبت و ماندگار کند.