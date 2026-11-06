به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در مراسمی در صدا و سیمای استان از مستند برنو به دستان و نماهنگ برنو و دهس رونمایی شد.

در این مراسم استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سابقه درخشان مردم استان در حماسه‌آفرینی و دفاع از انقلاب و نظام گفت: مردم این استان همواره در عرصه‌های مختلف، از دوران هشت سال دفاع مقدس تا جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و اجتماعات مردمی پس از شهادت رهبر شهید انقلاب، حضوری پرشور و اثرگذار داشته‌اند.

یدالله رحمانی با اشاره به حماسه حضور مردم در جریان سقوط هواگرد‌های دشمن در منطقه گفت: پس از انتشار خبر احتمال حضور خلبان هواپیمای سقوط‌کرده دشمن در ارتفاعات استان، مردم از زن و مرد و پیر و جوان، با هر وسیله‌ای که در اختیار داشتند، به سمت مناطق کوهستانی و جنگلی حرکت کردند و در برابر دشمن ایستادند.

وی افزود: این حضور و مقاومت مردم در برابر بالگرد‌های مسلح دشمن، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی داشت و شجاعت و ایستادگی مردم استان در سطح جهانی منعکس شد.

استاندار با تأکید بر ضرورت ثبت این حماسه در تاریخ کشور گفت: برای قدردانی از ایستادگی مردم، پیشنهاد نام‌گذاری ۱۴ فروردین به‌عنوان «روز حماسه مقاومت مردم استان کهگیلویه و بویراحمد» در نشست استانداران به رئیس‌جمهور پیشنهاد شد.

رحمانی افزود: پس از آن، متن پیشنهادی تدوین و در شورای فرهنگ عمومی استان تصویب شد و برای بررسی و تصویب نهایی به شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال شده است که امیدواریم این پیشنهاد به‌زودی به تصویب برسد و گوشه‌ای از حماسه‌آفرینی مردم استان در تقویم رسمی کشور ثبت شود.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد نیز با قدردانی از اقدام ارزشمند و به‌موقع صدا و سیمای استان در تولید و انعکاس این رویداد گفت: از همه عوامل تولید، افرادی که تصاویر و فیلم‌های خود را ارسال کردند و کسانی که در تهیه مصاحبه‌ها همکاری داشتند، قدردانی می‌کنیم.

آیت‌الله حسینی با اشاره به ابعاد جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: در یک سوی این جنگ، آمریکا و رژیم صهیونیستی با برخورداری از تجهیزات پیشرفته نظامی، فناوری‌های روز و حمایت قدرت‌های مختلف قرار داشتند و در سوی دیگر، ملت غیور ایران با تکیه بر ایمان، اراده و روحیه مقاومت ایستادگی کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان تصریح کرد: در این میدان، مقاومت بزرگی شکل گرفت و دشمن مستکبر با شکستی تاریخی مواجه شد و افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا در هم فرو ریخت.

آیت‌الله حسینی با تأکید بر اینکه ملت ایران اهل تسلیم نیست، بیان کرد: مردم ایران برای دفاع از سرزمین، استقلال، هویت، عزت و سرمایه‌های ملی و فرهنگی خود به میدان آمدند و با تکیه بر اعتقادات اسلامی، مکتب امیرالمؤمنین (ع) و هویت ایرانی خود نشان دادند که اجازه نخواهند داد دشمن به این سرزمین تعرض کند.

وی با اشاره به جلوه‌های مقاومت مردمی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: در کنار مقاومت نظامی، حضور گسترده مردم در راهپیمایی‌ها و تجمعات، صحنه‌هایی کم‌نظیر و بی‌بدیل در سطح کشور و استان خلق کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان خاطرنشان کرد: شکل‌گیری صف‌آرایی مردمی در برابر دشمن از جلوه‌های مهم این حماسه بود و پیام روشنی داشت؛ ملت ایران ملتی تسلیم‌ناپذیر است و در برابر دشمن ایستادگی می‌کند.

مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد نیز با تشریح ابعاد تولید مستند برنو به دستان گفت: این مستند ۵۰ دقیقه‌ای توسط شبکه دنا و در پاسخ به روایت رسانه‌های آمریکایی، به‌ویژه شبکه CBS، درباره عملیات ادعایی نجات خلبانان آمریکایی تولید شده است.

سید شهریار گنجی افزود: شبکه CBS آمریکا مستندی ۶۰ دقیقه‌ای درباره آنچه نجات خلبانان آمریکایی عنوان کرده، تولید و پخش کرد؛ در حالی که روایت مطرح‌شده در این اثر با ابهامات و پرسش‌های جدی مواجه است و آمریکایی‌ها تاکنون اسناد قابل اتکایی برای اثبات ادعا‌های خود ارائه نکرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات مطرح‌شده درباره این عملیات، دو بالگرد آمریکایی وارد حریم استان شده بودند که در جریان مقابله و تیراندازی مردم و عشایر مسلح هدف قرار گرفتند و آسیب دیدند که یکی از این بالگرد‌ها در عراق و دیگری در خلیج فارس سقوط کرد.

مدیرکل صدا و سیمای استان با اشاره به ابهامات موجود درباره سرنوشت خلبانان و چگونگی نجات ادعایی آنها تصریح کرد: مستند برنو بدستان تلاشی برای بازنمایی واقعیت‌های میدانی و روایت حماسه‌ای است که مردم و عشایر غیور استان در برابر هواگرد‌های متجاوز آمریکایی آفریدند.

وی با اشاره به دستاورد‌های راهبردی این مقاومت مردمی بیان کرد: به اعتقاد کارشناسان نظامی و امنیتی، این رویداد محاسبات و طرح‌های عملیاتی ارتش آمریکا را با اختلال و شوک مواجه کرد و نشان داد نفوذ زمینی و اجرای عملیات هلی‌برن در منطقه‌ای با چنین سطحی از آمادگی و مقاومت مردمی، با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود.

گنجی افزود: آنچه دشمن تلاش می‌کرد با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم رقم بزند، به صحنه‌ای از خیزش، همبستگی و مقاومت مردمی تبدیل شد؛ حماسه‌ای که به گفته کارشناسان در روند تحولات جنگ نیز تأثیرگذار بود.

مدیرکل صدا و سیمای استان با تأکید بر نقش مردم در خلق این رویداد گفت: نیرو‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و دستگاه‌های مختلف استان هرکدام به وظایف خود عمل کردند، اما فراخوان عمومی و دعوت از مردم برای حضور در صحنه و مشارکت در این حماسه از اقدامات مهم شبکه دنا بود.

وی همچنین از انعکاس گسترده این رویداد در رسانه‌های بین‌المللی خبر داد و گفت: بیش از یکصد شبکه تلویزیونی در حدود یکصد کشور جهان این حماسه را پوشش دادند.

گنجی در پایان با اشاره به دیگر فعالیت‌های رسانه‌ای شبکه دنا خاطرنشان کرد: این شبکه علاوه بر کسب رتبه نخست در انعکاس اجتماعات شبانه مردم در سطح کشور، تلاش کرده است با تولید آثار مستند و رسانه‌ای، رویداد‌های مهم و تاریخی استان را ثبت و ماندگار کند.