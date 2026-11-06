مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی نجاتگران به مصدومان برخورد دو خودروی سواری پراید و لیفان در محور یاسوج–لردگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، طاهری گفت: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با خودروی لیفان در محور یاسوج به لردگان، نرسیده به پل کتا دریافت شد که بلافاصله دو تیم امدادی با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه سه مصدوم داشت که پس از حضور نجاتگران در صحنه و ارزیابی و ایمن‌سازی محل، یک نفر از سرنشینان که در خودرو گرفتار شده بود، با رعایت اصول ایمنی و با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات رهاسازی شد و پس از تثبیت وضعیت به عوامل اورژانس تحویل داده شد و دو مصدوم دیگر نیز به‌صورت سرپایی درمان شدند.