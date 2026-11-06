به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور گفت: ۷۰۰ نفر از دانشجویان خواهر و برادر از استان‌های اصفهان، کرمان مازندران، قم و هرمزگان در این اردو حضور داشتند.

هادی قاسمی افزود: اردو‌ها برای معرفی جنایت آمریکا در قالب راهیان نور و پیشرفت از ۱۰ آبان شروع شده و تا کنون هزار و ۵۰۰ دانشجو به میناب سفر کرده‌اند.

وی گفت: برنامه ریزی شده که تا پایان آبانماه ۱۸ هزار و ۵۰۰ دانشجوی دیگر در قالب راهیان نور به میناب سفر کنند.

این دانشجویان پس از بازدید مدرسه به گلزار شهدا هم رفتند.

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