کارگاه «موج اندیشه، روایت پسران امروز از اشعار حافظ شیراز»، ویژه نوجوانان پسر با هدف آشنایی بیشتر نوجوانان با زندگی، اندیشه و آثار حافظ شیرازی و تقویت انس آنان با ادبیات کهن فارسی درمجتمع کانون ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کارگاه «موج اندیشه، روایت پسران امروز از اشعار حافظ شیراز»، ویژه نوجوانان پسر با حضور سمیه حاضر وظیفه، رابط آفرینش‌های ادبی اداره‌کل کانون استان، درمجتمع کانون ارومیه برگزار شد.

این کارگاه با هدف آشنایی بیشتر نوجوانان با زندگی، اندیشه و آثار حافظ شیرازی و تقویت انس آنان با ادبیات کلاسیک فارسی برگزار شد.

در این نشست، حاضران ضمن گفت‌و‌گو درباره زندگی‌نامه حافظ و جایگاه این شاعر نامدار در ادبیات فارسی، به خوانش و بررسی غزل‌هایی از دیوان او پرداختند. نوجوانان شرکت‌کننده نیز با قرائت بخش‌هایی از اشعار حافظ، در فضای ادبی کارگاه مشارکت کردند و درباره مفاهیم، مضامین و برداشت‌های خود از شعر‌های خوانده‌شده به تبادل نظر پرداختند.

بخش دیگری از این برنامه به گفت‌و‌گو درباره مفاهیم و لایه‌های معنایی شعر حافظ اختصاص داشت؛ جایی که نوجوانان تلاش کردند با تأمل در واژه‌ها و مفاهیم اشعار، دریافت و نگاه خود را بیان کنند و از زاویه دید یکدیگر با جهان فکری این شاعر بزرگ آشناتر شوند.

حاضر وظیفه در این کارگاه با همراهی نوجوانان، اهمیت شناخت ادبیات کهن فارسی و آشنایی نسل جدید با میراث ارزشمند شاعران و اندیشمندان ایرانی را مورد توجه قرار داد.

حافظ‌خوانی و آشنایی با آثار شاعران بزرگی همچون حافظ، سعدی و مولانا از جمله برنامه‌هایی است که در فعالیت‌های ادبی کانون پرورش فکری دنبال می‌شود؛ برنامه‌هایی که افزون بر تقویت مهارت خواندن و درک متن، زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان با زبان، فرهنگ، اندیشه و هویت ادبی ایران را فراهم می‌کند.

برگزاری چنین نشست‌هایی فرصتی برای پیوند نوجوانان با گنجینه شعر و ادب فارسی و ایجاد تجربه‌ای زنده و مشارکتی از مواجهه با آثار کلاسیک است؛ تجربه‌ای که در آن نوجوان تنها شنونده یا مخاطب شعر نیست، بلکه با خواندن، پرسیدن، اندیشیدن و گفت‌و‌گو، در کشف معنا و زیبایی‌های ادبیات سهیم می‌شود.