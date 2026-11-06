امام‌جمعه میاندوآب با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و همبستگی در جامعه گفت: نباید فریب لبخند‌ها و وعده‌های دشمن را خورد، بلکه باید با هوشیاری، دشمن‌شناسی و پرهیز از اختلافات داخلی، مراقب حیله و مکر دشمن بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام‌جمعه میاندوآب با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد و همبستگی در جامعه گفت: نباید فریب لبخند‌ها و وعده‌های دشمن را خورد، بلکه باید با هوشیاری، دشمن‌شناسی و پرهیز از اختلافات داخلی، مراقب حیله و مکر دشمن بود.

حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میاندوآب با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن اظهار کرد: نباید فریب خنده‌ها و وعده‌های دشمن را خورد و باید مراقب حیله و مکر دشمن بود.

وی با اشاره به ضرورت شناخت جریان‌های مختلف و تشخیص جبهه حق از باطل افزود: انسان‌ها در این دنیا به دو دسته باخاصیت و بی‌خاصیت تقسیم می‌شوند و انسان‌های باخاصیت کسانی هستند که موضوع‌شناس، زمان‌شناس و دشمن‌شناس بوده و می‌دانند در چه شرایطی، در برابر چه کسی و در کدام جبهه باید قرار بگیرند.

امام‌جمعه میاندوآب با انتقاد از برخی اختلاف افکنی ها، تصریح کرد: اگر کسی توانایی ایستادگی دارد، باید در برابر افرادی که با نظام و انقلاب مخالف هستند موضع بگیرد، نه اینکه علیه افراد هم‌فکر و هم‌جبهه خود اقدام کند؛ چراکه انسان‌های باخاصیت به سخنان دوستان گوش می‌دهند، نه اینکه فریب دشمنان و فریبکاران را بخورند.

حسن‌زاده با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: این حضور بسیار باشکوه و عزتمندانه بود و مردم بار دیگر غیرت، شجاعت و پایبندی خود را نشان دادند؛ باید از همه کسانی که در این برهه از زمان برای عزت کشور حماسه‌آفرینی کردند، قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه مردم ایران ۴۷ سال است که با حضور در صحنه‌های مختلف حماسه‌آفرینی می‌کنند، ادامه داد: انسان‌های باخاصیت تماشاگر و منفعل نیستند، بلکه در میدان حضور داشته و برای تأثیرگذاری تلاش می‌کنند.

امام‌جمعه میاندوآب با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی اقشار مختلف جامعه خاطرنشان کرد: نباید افراد ضعیف و فاقد شایستگی در مسئولیت‌ها قرار بگیرند و دانش‌آموزان، معلمان و آحاد مختلف مردم باید تلاش کنند و اجازه ندهند کرسی‌های مسئولیت در اختیار افراد بی‌لیاقت و کسانی قرار گیرد که منافع کشور را نادیده می‌گیرند.

وی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای نفوذ و دستیابی به اهداف خود گفت: دشمن بیکار ننشسته و همواره درصدد نفوذ و پیشبرد اهداف خود است؛ بنابراین نباید منفعل باشیم، بلکه باید با روحیه جهادی و شهادت‌طلبی در میدان حاضر شده و برای حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های کشور تلاش کنیم.

حسن‌زاده با تأکید بر نقش ایمان و ولایتمداری در عبور از چالش‌ها اظهار کرد: اگر با ایمان، ولایتمداری و روحیه مقاومت به مسیر خود ادامه دهیم، می‌توانیم در میدان نیز پیروز باشیم.

وی در پایان با اشاره به ضرورت وحدت، همبستگی و حمایت از دولت بیان کرد: در نظام اسلامی، همگان باید گوش به فرمان ولایت باشند و از خیمه ولایت نیز پیام اتحاد، وحدت، کمک به دولت، حضور در اجتماعات، استکبارستیزی، مقاومت و پایداری به گوش می‌رسد؛ بنابراین هرکس باید به اندازه توان خود برای تقویت کشور و مقابله با دشمنان تلاش کند تا زمینه شکست توطئه‌های دشمنان بیش از پیش فراهم شود.