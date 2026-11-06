مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در انرژی، از مشترکان خواست در اجرای راهکارهای ساده اما مؤثر برای کاهش مصرف گاز طبیعی مشارکت جدی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در انرژی، از مشترکان خواست در اجرای راهکارهای ساده اما مؤثر برای کاهش مصرف گاز طبیعی مشارکت جدی داشته باشند.

نبئی با اشاره به اهمیت تنظیم دمای محیط در محدوده آسایش، از شهروندان خواست با کاهش دو درجه‌ای دمای وسایل گرمایشی و تنظیم دمای محل زندگی روی ۲۰ درجه، در کاهش مصرف گاز و حفظ پایداری شبکه نقش مؤثری ایفا کنند.

وی گفت: «با کاهش مصرف و تنظیم دمای محل زندگی روی ۲۰ درجه و کاهش دمای وسایل گازسوز، به ما کمک می‌کنید تا در فصل سرد سال جاری، پایداری گاز را در شبکه یکپارچه گاز در سطح کشور حفظ کنیم.»

نبئی همچنین از اجرای طرح‌های انگیزشی با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه، افزایش مشارکت عمومی و ایجاد انگیزه در میان مشترکان برای اصلاح الگوی مصرف خبر داد و افزود: طرح «همیار گاز» توسط همکاران در مدارس و مساجد استان زنجان در حال اجراست.

طرح «شرکت‌های یاور انرژی» نیز در قالب شرکت‌های عمومی یاور انرژی و شرکت‌های فنی یاور انرژی دنبال می‌شود. پویش «۲۰ درجه» و طرح «مهربانو» نیز امسال به عنوان همیاران انرژی به ما کمک خواهند کرد.

رئیس ایمنی و آتش‌نشانی شرکت گاز استان زنجان نیز با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز گفت: «با توجه به آغاز سرما، از همشهریان عزیز خواهشمندیم موارد ایمنی مربوط به نشتی و دودکش، نحوه روشن کردن دستگاه‌های گازسوز و بهره‌برداری صحیح از این دستگاه‌ها را رعایت کنند.»

حیدری افزود: استفاده از شلنگ استاندارد و بست مناسب برای کنترل اتصالات گاز، اطمینان از تهویه کافی محیط و خودداری از مسدود کردن منافذ تأمین هوا از جمله اقدامات ضروری برای پیشگیری از حوادث گازگرفتگی و مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است.