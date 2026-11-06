مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی از ورود پیکر مطهر ۶ شهید گمنام شنبه ۱۶ آبان به بیرجند و آغاز مراسم تشییع شهدا همزمان با ایام فاطمیه در استان خبر داد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ گفت: مراسم استقبال از پیکر مطهر ۶ شهید گمنام، ساعت ۱۸:۳۰ فردا در محل امامزادگان باقریه بیرجند، با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم شهیدپرور استان برگزار می‌شود.

سرهنگ فلاحی گفت: پس از مراسم استقبال و تشریفات نظامی، پیکر مطهر شهدا از مسیر خیابان‌های اصلی بیرجند شامل بلوار امام رضا (ع)، میدان آزادی، میدان امام خمینی (ره)، خیابان اسدی، خیابان شهید مطهری، میدان آیت‌الله طالقانی، میدان شهید سیدعلی خامنه‌ای و خیابان شهید مدرس به سمت معراج‌الشهدا منتقل خواهد شد و مراسم استقبال مردمی نیز در این مکان برگزار می‌شود.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، از روز یکشنبه ۱۷ آبان، پیکر مطهر شهدا در سه محور به شهرستان‌های استان منتقل می‌شود تا مردم دیگر مناطق خراسان جنوبی نیز میزبان این شهدای گرانقدر باشند.

سرهنگ فلاحی افزود: در مرحله نخست شهرستان‌های طبس، عشق آباد، قائنات و فردوس میزبان دو شهید گمنام خواهند بود.

به گفته وی همچنین شهرستان‌های سرایان، زیرکوه، درمیان، نهبندان و خوسف نیز میزبان دو شهید دیگر خواهند بود.

سرهنگ فلاحی گفت: مراسم وداع با پیکر مطهر شهدا، شامگاه پنجشنبه، ۲۱ آبان، همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ساعت ۲۱:۳۰ در میدان اجتماعات شهید آیت الله رئیسی بیرجند برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم تشییع سراسری پیکر مطهر شهدا نیز جمعه، ۲۲ آبان، ساعت ۸:۳۰ صبح از محل معراج‌الشهدا به سمت میدان اجتماعات شهید آیت الله رئیسی بیرجند برگزار خواهد شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گفت: از مجموع ۶ شهید گمنام، پیکر ۴ شهید پس از مراسم تشییع به تهران بازگردانده می‌شود و دو شهید در خراسان جنوبی آرام خواهند گرفت.

سرهنگ فلاحی گفت: یکی از دو شهید، پس از مراسم تشییع در بیرجند، با حضور مردم به محل دادگستری کل استان منتقل و پس از برگزاری مراسم، در این مکان به خاک سپرده خواهد شد.

وی افزود: پیکر مطهر شهید دیگر نیز در شهرستان قائنات، روز یکشنبه ۲۴ آبان تشییع و خاکسپاری می‌شود.