امام جمعه پلدشت گفت: ضربه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آمریکا وارد کرده است از تأثیر یک بمب اتمی نیز سنگین‌تر بوده و پیامد‌های تقابل واشنگتن با تهران علاوه بر میدان نظامی در عرصه سیاسی و انتخاباتی آمریکا نیز نمایان شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه پلدشت با اشاره به ضربه کشورمان به آمریکا گفت: ضربه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آمریکا وارد کرده است از تأثیر یک بمب اتمی نیز سنگین‌تر بوده و پیامد‌های تقابل واشنگتن با تهران علاوه بر میدان نظامی در عرصه سیاسی و انتخاباتی آمریکا نیز نمایان شده است.

وی تصریح کرد: ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده و هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی سنگینی بر آمریکا تحمیل کرده است.

امام جمعه پلدشت با اشاره به تأثیر تقابل با ایران بر تحولات سیاسی آمریکا افزود: در تاریخ انتخابات این کشور، شکست دولت حاکم در سایه پیامد‌های یک بحران خارجی، سابقه داشته است و بحران گروگان‌گیری سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸، یکی از نمونه‌های برجسته آن به شمار می‌رود.

وی با یادآوری اشغال سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام و ادامه ۴۴۴ روزه بحران گروگان‌گیری اظهار کرد: این بحران در شکست جیمی کارتر در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۸۰ نقش داشت و بار دیگر نیز موضوع تأثیر تقابل با ایران بر سیاست داخلی آمریکا مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است.

جمشیدی با اشاره به بازتاب نتایج انتخابات آمریکا در رسانه‌های خارجی گفت: برخی تحلیلگران معتقدند جنگ با ایران، افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی، فشار‌های داخلی بر دولت آمریکا را افزایش داده است در همین زمینه رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی به مقایسه شرایط کنونی با بحران گروگان‌گیری سال ۱۹۷۹ پرداخته‌اند.

وی همچنین با اشاره به واکنش رسانه‌های رژیم صهیونیستی به تحولات سیاسی آمریکا تصریح کرد: برخی رسانه‌های عبری نتایج انتخابات را به موجی گسترده تشبیه کرده‌اند و درباره پیامد‌های آن برای دولت دونالد ترامپ و رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرده‌اند.

امام جمعه پلدشت با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره هزینه‌های جنگ افزود: استفاده از پهپاد‌های تهاجمی کم‌هزینه در برابر موشک‌های رهگیر گران‌قیمت، فشار قابل توجهی بر سامانه‌های دفاعی آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد می‌کند، بر اساس برآورد‌های مطرح‌شده در گزارش‌های رسانه‌ای هزینه ساخت یک پهپاد شاهد ممکن است حدود ۲۰ هزار دلار باشد در حالی که قیمت هر موشک رهگیر پاتریوت به حدود چهار میلیون دلار می‌رسد.

جمشیدی ادامه داد: چنین اختلافی در هزینه تجهیزات نظامی، محاسبات دفاعی طرف مقابل را با چالش روبه‌رو می‌کند و می‌تواند تأمین امنیت پایگاه‌ها و تداوم عملیات نظامی را دشوارتر سازد.

وی با اشاره به اظهارات شان بل سرلشکر بازنشسته ارتش انگلیس درباره توان دفاعی ایران تصریح کرد: برخی کارشناسان نظامی غربی نیز بر این باورند که ایران شکست نخورده و در مقایسه با آغاز جنگ از موقعیت بهتری برخوردار است، به اعتقاد این کارشناسان بازگشت آمریکا به حملات نظامی می‌تواند با پاسخ متقابل ایران مواجه شود و واشنگتن را به سمت مذاکره سوق دهد.

امام جمعه پلدشت همچنین با اشاره به گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال درباره نگرانی مشاوران ترامپ از میراث سیاسی جنگ افزود: پیامد‌های این درگیری می‌تواند برای سال‌ها بر جایگاه سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا تأثیر بگذارد.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی از عوامل فشار بر دولت آمریکا محسوب می‌شود، افزود: جنگی که با ادعای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای آغاز شد اکنون با پرسش‌ها و انتقاد‌هایی درباره اهداف، هزینه‌ها و نتایج آن روبه‌رو است.

جمشیدی در پایان تأکید کرد: تحولات اخیر بار دیگر نشان می‌دهد که قدرت نظامی به‌تنهایی تضمین‌کننده پیروزی نیست و اراده ملت‌ها، توان دفاعی و ایستادگی در برابر فشار‌های خارجی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت منازعات دارد.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم ولایی پلدشت در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان و روز استکبارستیزی مشت محکمی بر دهان دشمنان کشور بود.