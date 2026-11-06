فرماندار پاکدشت، از احتمال وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی در بخش‌هایی از شهرستان و محور امام رضا (ع) خبر داد و بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی قمی از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد مدیریت بحران پاکدشت در پی هشدار هواشناسی و فعالیت سامانه بارشی خبر داد.

وی با اشاره به پیش‌بینی فعالیت این سامانه از جمعه تا یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، از شهروندان خواست از تردد‌های غیرضروری و توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.

فرماندار پاکدشت با هشدار درباره احتمال آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب‌ها اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی پاکدشت و انتقال روان‌آب‌ها از ارتفاعات شمالی به مناطق پایین‌دست، برخی محدوده‌ها از محور امام رضا (ع) تا بخش شریف‌آباد در معرض خطر سیلاب قرار دارند.

قمی با اشاره به شناسایی نقاط پرخطر در شهرستان افزود: دستگاه‌های امدادی و اجرایی در آمادگی کامل قرار دارند تا در صورت بروز حوادث احتمالی، اقدامات لازم را انجام دهند.

شهردار پاکدشت با هشدار نسبت به احتمال وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی در سطح شهر، بر رعایت ایمنی تأکید کرد. وی از شهروندان و مسافران خواست از هرگونه توقف، اتراق یا تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.