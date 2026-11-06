به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان مبارکه گفت: از مسیل‌های رودخانه شور، خیابان سلمان و ۷ پلی که پیش‌تر بدون توان عبور سیلاب بودند، ۵ نقطه از حساس‌ترین و پرخطرترین آنها اصلاح و بهسازی شده و بقیه با همکاری اداره راهداری و شهرداری‌های شهرستان اجرا می‌شود.

منصور شیشه فروش در ادامه افزود: در راستای پایش طرح‌های اجرا شده در سال‌های گذشته، مقرر شد اداره منابع طبیعی علاوه بر بررسی دقیق ایمنی آنها، طرح‌های پخش سیلاب و کنترل سیل را در حوزه‌های شهر دیزیچه و تنگ اسدآباد با استفاده از اعتبارات ابلاغی از سوی استان به اجرا درآورد.

وی همچنین با تاکید بر نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در پیشگیری از سیل در مناطق شهری بیان کرد: تمامی اماکن مسکونی در برابر حوادثی نظیر سیل، برف سنگین، صاعقه و طوفان تحت پوشش بیمه هستند و در صورت بروز هرگونه حادثه، بنیاد مسکن موظف است بلافاصله برای ارزیابی خسارت و انجام اقدامات لازم برای جبران آن اقدام کند.