به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس رئیس اورژانس ۱۱۵ هرمزگان گفت: این پایگاه با مشارکت شهرداری در مساحت ۲۰۰ متر و زیر بنای ۸۰ متر در ورودی شهر سردشت ساخته شد و کار تجهیز و تامین آمبولانس آن بر عهده اورژانس ۱۱۵ هرمزگان بود.

یاسر خوانچه مهر افزود: هدف از این کار گسترش خدمات عدالت محور برای آحاد مردم است.

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وی گفت: بشاگرد چهار پایگاه اورژانس ۱۱۵ در شهرک مطهر، جکدان، گوهران دارد.