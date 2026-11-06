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یکصدمین پایگاه اورژانس ۱۱۵ هرمزگان در شهر سردشت بشاگرد با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس رئیس اورژانس ۱۱۵ هرمزگان گفت: این پایگاه با مشارکت شهرداری در مساحت ۲۰۰ متر و زیر بنای ۸۰ متر در ورودی شهر سردشت ساخته شد و کار تجهیز و تامین آمبولانس آن بر عهده اورژانس ۱۱۵ هرمزگان بود.
یاسر خوانچه مهر افزود: هدف از این کار گسترش خدمات عدالت محور برای آحاد مردم است.
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وی گفت: بشاگرد چهار پایگاه اورژانس ۱۱۵ در شهرک مطهر، جکدان، گوهران دارد.