مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از تداوم اقدامات لازم برای ساماندهی کیوسک‌های غیرمجاز خبر داد و گفت: در دوره مدیریت فعلی، مجوز جدیدی برای برپایی کیوسک صادر نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی اقوامی‌پناه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی کیوسک‌های مطبوعاتی شهر تهران گفت: در دوره مدیریت فعلی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، هیچ مجوز جدیدی برای برپایی کیوسک صادر نشده است و مواردی به صدور مجوز منجر شده‌اند، صرفاً در چارچوب اجرای آرای قطعی دادگاه و الزامات قانونی بوده‌اند.

وی با بیان اینکه در این زمینه ۹ رأی محکومیت قضایی وجود داشته است، افزود: پس از قطعی شدن آرای قضایی و ارجاع پرونده‌ها به مرحله اجرای احکام، شهرداری موظف به پیگیری و اجرای تکالیف قانونی مربوط است. از سوی دیگر، افراد ذی‌نفع نیز حقوق قانونی خود را از مسیرهای قضایی پیگیری می‌کنند و شرکت در چارچوب قانون موظف به اقدام در این خصوص است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در ادامه با اشاره به مقابله با فعالیت کیوسک‌های غیرمجاز تصریح کرد: تعدادی از کیوسک‌های فاقد مجوز شناسایی شده‌اند و اقدامات لازم برای جمع‌آوری آن‌ها از طریق مناطق شهرداری و با هماهنگی دستگاه‌های انتظامی، قضایی و سایر مراجع نظارتی در دستور کار قرار گرفته است.

اقوامی‌پناه خاطرنشان کرد: رویکرد شهرداری تهران در دوره فعلی، جلوگیری از ایجاد کیوسک‌های جدید خارج از ضوابط قانونی و ساماندهی موارد غیرمجاز با همکاری دستگاه‌های مسئول است.