به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه نقده ضمن سفارش نمازگزاران به تقوای الهی افزود: انسان در تمامی برهه‌ها نیاز به نصیحت دارد و تا آخر عمر باید با معرفت در پی کسب آگاهی و شناخت باشیم تا به مسیر واقعی یعنی بندگی حق تعالی برسیم و همیشه باید در پی اصلاح اشتباهات خود باشیم.

حجت الاسلام مهدی ستارزاده قرآن را مسیر نورانی هدایت دانست و تصریح کرد: قرآن مسیر عبودیت را مشخص و انسان را از خود محوری نجات می‌دهد و اگر برخی بخصوص مستکبران عالم در پی خواسته‌های نفسانی هستندو با غرور رفتار می کنند به این دلیل است که از مسیر الهی شناختی ندارند که نمونه بارز آن ترامپ و اطرافیان اش است که بسیاری از جوامع را دچار مشکل کرده اند و توان حل و فصل بحران‌های ایجاد شده را ندارند.

وی با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با فرماندهان ارشد، رفتار‌های تناقض گونه دشمنان نظام را بسیار مهم دانست و ادامه داد: دشمن امروز در برابر نیرو‌های توانمند کشورمان درمانده است و ما با تکیه بر توان داخلی توانسته‌ایم پاسخ تمامی تهدیدات دشمن بدهیم و برابر سخنان مقام معظم رهبری، هر مکانی که منشا تهدید باشد با پاسخ کوبنده بدون محدوده جغرافیایی نیرو‌های ما مواجه خواهد شد.

استفاده از ظرفیت نخبه‌ها، مدیریت مناسب بخش های اقتصادی برای گذر از شرایط موجود و بهبود معیشت مردم از دیگر مباحث خطبه‌های نماز جمعه نقده بود.