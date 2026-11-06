به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت:در پی صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی، با تصمیم ستاد مدیریت بحران خوزستان فردا شنبه ۱۶ آبان فعالیت کلیه مدارس در دو نوبت صبح و بعدازظهر درشهرستان‌های ایذه، اندیکا، صیدون، دزپارت، باغ‌ملک، لالی، مسجدسلیمان، گتوند و بخش‌های شهیون و سردشت دزفول الوار گرمسیری اندیمشک به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

عبدالهی افزود: براین اساس فعالیت آموزشی در این مناطق بر روی بستر شبکه شاد انجام می‌شود.