هواشناسی خراسان رضوی با پیش‌بینی وزش باد شدید و رگبار باران تا اواسط هفته آینده، نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در مناطق شمال غرب استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: از امروز تا اواسط این هفته، رگبار باران همراه با رعد و برق در نقاط مختلف استان گزارش می‌شود.

غیوری خواه تأکید کرد: در روز سه شنبه، حجم بارش‌ها در مناطق شمال غرب افزایش یافته و احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر وجود دارد.

او همچنین به افزایش تدریجی دما از امروز تا روز یکشنبه اشاره کرد و از نوسانات دمایی در استان خبر داد.

کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: کاخک با کمینه دمای ۷ درجه خنک‌ترین و سرخس را با دمای ۳۱ درجه گرم‌ترین نقطه استان است.