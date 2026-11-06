سرمربی تیم فوتبال نساجی گفت:ما برای بازی با پیکان با شناخت کافی به میدان می‌رویم و امیدوارم باعث خوشحالی هواداران شویم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران در نشست خبری پیش از بازی با پیکان گفت:با تیمی بازی داریم که سال‌ها بنده در آن فوتبال بازی کردم مدیریت و سرمربی تیم بوده‌ام و قطعا با ترکیب بازیکنان جوان و باتجربه این تیم کار آسانی نخواهیم داشت سال گذشته ۵، ۶ بازیکن از این تیم به فوتبال کشور معرفی شد و همیشه جزو تیم‌های بازیکن ساز در فوتبال ایران است.



وی افزود:هفته گذشته‌ بازیکنانم بازی خوبی مقابل پرسپولیس به نمایش گذاشتند که به اذعان کارشناسان فوتبال می‌توانستیم پیروز این بازی باشیم که این اتفاق نیفتاد.



سرمربی تیم فوتبال نساجی گفت:با اصولی که در تیم دنبال می‌کنیم امیدوارم با پیروزی در بازی فردا هم هوادارانمان را خوشحال کنیم هم به تعطیلات فیفادی برویم.



وی در خصوص برگزاری جام حذفی هم گفت:بنده به شخصه از اول هم با برگزاری جام حذفی موافق بودم چراکه فشار بیشتری به تیم‌ها می‌آورد ولی جام حذفی جام شگفتی‌ها است و قطعا تیم‌ها بیشتر می‌توانند توانایی‌ها خود را نمایش بگذارند.