رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان از کشف ۱۲ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک در عملیات مشترک مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های لرستان و اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ ایوب علیپور اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی درباره انتقال محموله مواد مخدر از استان‌های جنوبی کشور با یک دستگاه خودروی سواری، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی مسیر تردد خودروی حامل مواد مخدر، با هماهنگی قضایی و همکاری پلیس استان اصفهان، در عملیاتی مشترک خودرو را در محور‌های مواصلاتی خارج از استان توقیف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو، ۱۲ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک که به‌صورت ماهرانه جاسازی شده بود، کشف و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شد.

علیپور در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.