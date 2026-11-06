به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت‌الاسلام موسوی‌اعظم با اشاره به مشکلات اقتصادی که در کشور‌های دیگر نیز وجود دارد، اظهار کرد: شرایط دشوار اقتصادی تنها به ایران محدود نیست و کشور‌های اروپایی و آمریکا نیز با مشکلات و افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف، از جمله کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی، مواجه هستند.

وی همچنین به توان دفاعی کشور در حوزه‌های فضایی، اتمی و موشکی اشاره کرد و گفت: دشمنان در برابر توانمندی‌های دفاعی ایران که بخش مهمی از آن به دست متخصصان ایرانی تولید شده است مستاصل شده‌اند.

امام جمعه موقت یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تمرکز بر تغییر مدیران و رقابت‌های سیاسی، تأکید کرد توسعه کهگیلویه و بویراحمد در گرو اجرای طرح‌های اساسی، تقویت زیرساخت‌ها و همدلی مسئولان برای حل مشکلات مردم است.

حجت‌الاسلام موسوی‌اعظم همچنین با اشاره به وضعیت توسعه شهری یاسوج، بر ضرورت برنامه‌ریزی اصولی برای ساخت‌وساز‌ها و گسترش معابر تأکید کرد و گفت: مسئولان باید از هم‌اکنون برای آینده شهر برنامه‌ریزی کنند؛ زیرا اگر امروز به فکر اصلاح ساختار خیابان‌ها و کوچه‌ها نباشیم، در آینده زندگی در این شهر با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کهگیلویه و بویراحمد و منابع طبیعی زاگرس خاطرنشان کرد: استان ما نیز ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و باید برای استفاده از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی شود.

حجت‌الاسلام موسوی‌اعظم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت احیای روحیه جهادی در خدمت‌رسانی به مردم گفت: اگر جهاد سازندگی با همان رویکرد و شیوه فعالیت گذشته احیا شود، بسیاری از مشکلات مناطق مختلف را می‌توان با سرعت بیشتری برطرف کرد.

امام جمعه موقت یاسوج افزود: اگر مردم برای حل مشکلاتی مانند جدول‌گذاری، آبرسانی، مسائل کشاورزی و دیگر نیاز‌های عمرانی مراجعه کنند، باید سازوکاری وجود داشته باشد که کار‌ها با سرعت و بدون گرفتار شدن در بروکراسی‌های طولانی انجام شود.

حجت‌الاسلام موسوی‌اعظم ادامه داد: جهاد سازندگی در گذشته با روحیه خدمت و حضور میدانی فعالیت می‌کرد و اگر آن شیوه و نگاه دوباره در ساختار خدمت‌رسانی مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلات مردم زودتر حل خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان باید به جای درگیر شدن در مسائل حاشیه‌ای، توان خود را برای حل مشکلات مردم به کار بگیرند، خاطرنشان کرد: کار‌های اساسی و ماندگار باید در اولویت قرار گیرد و خدمت‌رسانی به مردم نباید تحت تأثیر اختلافات و رقابت‌های سیاسی قرار بگیرد.