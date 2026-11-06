شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت:بزرگترین شهر دخت در چهارراه حضرت ولیعصر به عنوان مرکز فعالیت و توانمندسازی بانوان تهران به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی قمی درباره دلایل برداشتن چند پل عابر پیاده در منطقه گفت: چندین پل عابر در خیابان‌هایی مانند قزوین، کارگر جنوبی، فارابی و وحدت اسلامی داریم که طبق مصوبه سازمان ترافیک مبنی بر حذف پل‌های عابر پیاده از معابر از نقاط اعلام شده برداشته شده یا در حال حذف هستند، البته طبق این ابلاغیه، پل‌های عابر پیاده در بزرگراه ها باید باقی بمانند.

وی افزود: برای ایمنی شهروندان برای تردد، با نظارت و تأیید پلیس راهور، ابتدا آرام‌سازی این معابر با خط کشی و نصب تابلوها و سرعت‌گیرها انجام و سپس پل‌های عابر پیاده حذف می‌شوند. البته این ابلاغیه برای مناطق ۲۲ گانه صادر شده است.

قمی درباره اجرای طرح شهردخت در منطقه ۱۱ نیز توضیح داد: این مجموعه در چهارراه حضرت ولیعصر به عنوان بزرگترین شهردخت تهران مرکز فعالیت و توانمندسازی بانوان تهران خواهد بود که ۱۲ هزار متر زیربنا دارد. این طرح تکمیل شده و در نوبت افتتاح قرار دارد.

شهردار منطقه ۱۱ با بیان این مطلب که حدود ۶۸ درصد این منطقه در بافت فرسوده قرار دارد، عنوان کرد: سال گذشته ۱۸ پلاک را تجمیع کردیم و برای امسال نیز یک تجمیع ۲۲ پلاکی و یک تجمیع ۱۱ پلاکی در حال انجام است‌. در خصوص منازلی که در جنگ آسیب دیدند نیز اقدامات برای تجمیع پلاک ها در حال انجام است؛ مثلا در ضلع شمال و جنوب کوچه شهید رجبی در خیابان ۱۲ فروردین، ۱۴ پلاک با مجموع ۵۱ واحد آسیب جدی دیدند که با تجمیع و اضافه بنا و تراکم تشویقی به حدود ۱۰۰ واحد خواهند رسید. در مجموع با احتساب همه تجمیع‌ها، بیش از ۲۰۰ واحد در منطقه ۱۱ نوسازی می‌شود.