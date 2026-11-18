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قاسم شریفی کلاریجانی بهعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان شاهرود منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در حکمی قاسم شریفی کلاریجانی را بهعنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود منصوب کرد.
قاسم شریفی، متولد ۱۳۵۸ بوده و سوابق مدیریتی متعددی در آموزش و پرورش و استانداری سمنان دارد.
سرپرست جدید فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود علاوه بر تدریس و مدیریت در برخی مدارس و دانشگاه فرهنگیان استان، سوابق مدیریتی همچون رئیس گروه آموزش راهنمایی آموزش و پرورش استان، رئیس اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان، رییس اداره انجمن اولیا و مربیان استان، رئیس اداره آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان و مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش در دولت دوازدهم را در کارنامه مدیریتی خود دارد.
قاسم شریفی، ۲۴ سال پیش خدمت خود را بصورت رسمی در آموزش و پرورش شهرستانِ سرخه در استان سمنان آغاز کرد. و آخرین پست مدیریتی وی مدیر کلی آموزش وپرورش استان سمنان می باشد
وی، تحصیل کرده دوره دکتری در گرایش برنامهریزی شهری، مجری و پژوهشگر پنج طرح پژوهشیِ استانی و کشوری و همچنین نگارنده یازده مقاله علمی بوده و حضور همراه با ارائه اثر در بیش از بیست همایش و کنفرانس بین المللی و ملی نیز از دیگر کارکردهای آموزشی و پژوهشی وی می باشد.