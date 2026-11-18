به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در حکمی قاسم شریفی کلاریجانی را به‌عنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود منصوب کرد.

قاسم شریفی، متولد ۱۳۵۸ بوده و سوابق مدیریتی متعددی در آموزش و پرورش و استانداری سمنان دارد.

سرپرست جدید فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود علاوه بر تدریس و مدیریت در برخی مدارس و دانشگاه فرهنگیان استان، سوابق مدیریتی همچون رئیس گروه آموزش راهنمایی آموزش و پرورش استان، رئیس اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان، رییس اداره انجمن اولیا و مربیان استان، رئیس اداره آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان و مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش در دولت دوازدهم را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

قاسم شریفی، ۲۴ سال پیش خدمت خود را بصورت رسمی در آموزش و پرورش شهرستانِ سرخه در استان سمنان آغاز کرد. و آخرین پست مدیریتی وی مدیر کلی آموزش وپرورش استان سمنان می باشد

وی، تحصیل کرده دوره دکتری در گرایش برنامهریزی شهری، مجری و پژوهشگر پنج طرح پژوهشیِ استانی و کشوری و همچنین نگارنده یازده مقاله علمی بوده و حضور همراه با ارائه‌ اثر در بیش از بیست همایش و کنفرانس بین المللی و ملی نیز از دیگر کارکردهای آموزشی و پژوهشی وی می باشد.