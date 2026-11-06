به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار شهرام امیریان گفت: در تاریخ یازدهم آبان ماه امسال و در پی گزارش ارسالی به پلیس ۱۱۰ مبنی بر مفقود شدن یک طلافروش قرچکی، رسیدگی به این پرونده در دستور کار پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان قرچک قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و تخصصی، مأموران پلیس آگاهی قرچک به شاگرد مغازه مشکوک شده و پس از بررسی‌های لازم نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

وی گفت: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که متهم شب قبل از ارتکاب به قتل، به همراه مقتول به باغ شخصی طلافروش رفته و در آن مکان، قاتل با استفاده از یک اسلحه کلت کمری جنگی، وی را با برنامه‌ریزی قبلی به قتل رسانده و با استفاده از کلید وی، به مغازه عزیمت کرده و ۳ کیلو و ۱۴ گرم و ۵۰ سوت طلای موجود در مغازه را سرقت و در منزل خواهرش مخفی می‌کند.

امیریان تصریح کرد: قاتل، جسد مقتول را با استفاده از خودرو در یک بیابان رها کرده و اسلحه را نیز در منطقه‌ای نزدیک قرچک پنهان می‌کند.

وی با اعلام این که متهم به قتل طلافروش اعتراف کرده اظهار کرد: با هماهنگی قضایی، خواهر متهم دستگیر و اموال مسروقه با خانواده مقتول تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: پرونده متهم پس از تکمیل، به منظور سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی گردید.