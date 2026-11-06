به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و روز دانش آموز، نخستین دوره مسابقات دواتلون دختران استان خراسان شمالی در شهرستان شیروان برگزار شد.

این رویداد ورزشی که برای نخستین بار در استان به اجرا درآمد، با استقبال چشمگیر و حضور ۵۰ ورزشکار در رده‌های مختلف سنی از سراسر استان مواجه شد که در پایان، نفرات برتر معرفی و تقدیر شدند. در این دوره از رقابت ها در رده سنی زیر ۱۰ سال: ۱. عسل سیناییان ۲. ثمین محمودی ۳. (به‌طور مشترک) الینا محمدی و شهرزاد موسی‌زاده و در رده سنی ۱۰ تا ۱۴ سال: ۱. آمیتیس عوض‌محمدیان ۲. پرستو الهی ۳. بشرا ایزانلو و در رده سنی ۱۴ تا ۱۸ سال: ۱. مهدیه صادقی ۲. آتنا یاقوتی ۳. زینب خاکشور به رتبه های اول تا سوم رده های سنی خود دست یافتند.

همچنین رده سنی ۱۸ سال به بالا نیز ۱. روناک ظهیری از شیروان ۲. سمیرا حکم‌آبادی از بجنورد ۳. الهام گریوانی از بجنورد اول تا سوم شدند. دواتلون یک رویداد ورزشی است که شامل یک پای دویدن، یک پای دوچرخه‌سواری و سپس یک پای دویدن دیگر در قالبی شبیه به مسابقات سه‌گانه است.

دواتلون‌ها بیشترین شباهت را به سه‌گانه‌ها دارند، با این تفاوت که به جای پای شنا، پای دوم دویدن قرار می‌گیرد. سایر ورزش‌های مشتق شده از سه‌گانه شامل آکواتلون است که شنا و دویدن را ترکیب می‌کند، اما بخش دوچرخه‌سواری را حذف کرده است، و آکوابایک که شنا و دوچرخه‌سواری را انجام می دهند و دویدن ندارد.