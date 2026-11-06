اداره‌کل هواشناسی استان یزد، از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، احتمال گرد و خاک و بارش پراکنده باران در روز‌های آینده خبر داد.

وزش باد شدید، بارش پراکنده و کاهش محسوس دما در راه استان یزد

وزش باد شدید، بارش پراکنده و کاهش محسوس دما در راه استان یزد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام اداره کل هواشناسی استان یزد، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا فردا شنبه، آسمان استان یزد در برخی ساعات با افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و در بعضی نقاط همراه با تندباد و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین احتمال بارش پراکنده باران در برخی مناطق وجود دارد. در همین راستا، هشدار هواشناسی سطح زرد به شماره ۳۸ صادر شده است.

بر اساس این پیش‌بینی، روز یکشنبه نیز در برخی نقاط استان یزد، به‌ویژه مناطق مرتفع، وقوع رگبار باران و احتمال رعدوبرق دور از انتظار نیست.

همچنین از بعدازظهر روز دوشنبه، کاهش محسوس دما در سطح استان یزد آغاز می‌شود و در ادامه، در برخی مناطق پدیده مه نیز پیش‌بینی شده است.