رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت بیش از ۵.۵ میلیون رأسی دام سبک و سنگین در استان، از رشد ۲۰ درصدی تولیدات دامی و عبور تولید گوشت از مرز ۶۰ هزار تن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت بیش از ۵.۵ میلیون رأس دام سبک و سنگین در استان، از رشد ۲۰ درصدی تولیدات دامی و عبور تولید گوشت از مرز ۶۰ هزار تن خبر داد و بر حمایت از واحد‌های خرد، عشایر و توسعه زیرساخت‌های فرآوری تأکید کرد.

محمدرضا اصغری اظهار داشت: استان با برخورداری از بیش از ۵ میلیون رأس دام سبک و ۵۰۰ هزار رأس دام سنگین، از قطب‌های پیشرو دامپروری کشور است.

وی حمایت از واحد‌های دامداری صنعتی کوچک، تولیدکنندگان خرد و جامعه عشایری را از اولویت‌های راهبردی سازمان برشمرد و افزود: با اختصاص بیش از ۵ همت اعتبار به بخش کشاورزی و دامداری و راه‌اندازی سامانه تسهیل صدور مجوزها، بروکراسی اداری کاهش یافته و بستر حضور سرمایه‌گذاران تسریع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین با اشاره به افتتاح کشتارگاه صنعتی سلماس با ظرفیت بسته‌بندی ۴ هزار تن تصریح کرد: تکمیل زیرساخت‌های بهداشتی، زنجیره ارزش و فرآوری، کلید اصلی خلق ارزش افزوده، رونق اقتصادی و تقویت زنجیره تأمین محصولات پروتئینی در آذربایجان‌غربی است.