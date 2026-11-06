به نیابت از ۹۶ شهید تشییع‌شده در روز حماسه و ایثار کاشان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۹۶ موتورسوار اصفهانی با پیمودن مسیری نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر، به نیابت از ۹۶ شهید تشییع‌شده در روز حماسه و ایثار کاشان، به این شهرستان آمدند.

این موتورسواران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با رهبر انقلاب تجدید پیمان کردند و با قدردانی از مردم کاشان به‌خاطر حضور و همراهی در صحنه، به آنان خدا قوت گفتند.

این حرکت نمادین، ادای احترامی به مقام ۹۶ شهید عملیات خیبر و یادآور پیوند نسل‌های مختلف با فرهنگ ایثار و شهادت بود.