پخش زنده
امروز: -
موتورسواران اصفهانی با آرمانهای ۹۶ شهید کاشان تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۹۶ موتورسوار اصفهانی با پیمودن مسیری نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر، به نیابت از ۹۶ شهید تشییعشده در روز حماسه و ایثار کاشان، به این شهرستان آمدند.
این موتورسواران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با رهبر انقلاب تجدید پیمان کردند و با قدردانی از مردم کاشان بهخاطر حضور و همراهی در صحنه، به آنان خدا قوت گفتند.
این حرکت نمادین، ادای احترامی به مقام ۹۶ شهید عملیات خیبر و یادآور پیوند نسلهای مختلف با فرهنگ ایثار و شهادت بود.