معاون وزیر امورخارجه کشورمان در چهارمین اجلاس بین‌المللی امنیت اوراسیا که با حضور مقامات ارشد سیاسی بیش از ۵۰ کشور در بلاروس برگزار شد، ضمن تببین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، اوراسیا را کانون اصلی دوره گذار در نظم نوین جهانی عنوان کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ سعید خطیب‌زاده معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در چهارمین کنفرانس بین‌المللی امنیت اوراسیا در مینسک با تشریح تحولات ژرف نظام بین‌الملل، اوراسیا را کانون دوره گذار جهانی دانست و تأکید کرد که ایران در برابر فشار‌ها و تهدیدها، مسیر دیپلماتیک را انتخاب کرده است، اما هرگونه اشتباه محاسباتی طرف مقابل را با پاسخ بی‌سابقه روبه‌رو خواهد کرد.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به نقشه اوراسیا تصریح کرد: سراسر این منطقه از اوکراین گرفته تا خلیج فارس و غرب آسیا، درگیر مناقشات و درگیری‌های متعدد حل نشده و انباشته‌ای است که به هم مرتبط هستند و بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند، به همین علت است که اوراسیا در کانون این دوره گذار قرار گرفته است.

خطیب‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تأکید بر دفاع ایران از حاکمیت و مردم خود، گفت: در عین حال از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد نیز دفاع می‌کنیم.

او با تشریح پیامد‌های تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، جنایات و ترور، هدف قراردادن مقامات کشور و کشتار زنان و کودکان بی‌گناه را محکوم کرد و بر ضرورت احترام به حقوق بین‌الملل، اصول منشور ملل متحد و حاکمیت ملی کشور‌ها برای حفظ و تداوم امنیت پایدار در جهان و منطقه تأکید کرد.

خطیب‌زاده همچنین با اشاره به موضوع منع اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای بر حق ایران در چارچوب پیمان عدم اشاعه تأکید کرد و اظهار داشت: تا امروز سیاست ما نسبت به ان‌پی‌تی تغییری نکرده است، اما همگان بدانند آنچه ایران را به رغم همه جفا‌ها و فشار‌های فزاینده، متعهد به پادمان نگاه داشت، چیزی فراتر از ان‌پی‌تی بود. آنچه برای ما قوی‌تر از ان‌پی‌تی بود، فتوای رهبر شهید ایران بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی واضع آن فتوا را شهید کردند و این اشتباه راهبردی جبران‌ناپذیر خواهد بود.

خطیب‌زاده در ادامه با تأکید بر موضع ایران در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای و ژئوپلیتیکی گفت: ایران مسیر دیپلماتیک برای جلوگیری از تنش دیگر در منطقه را انتخاب کرده است، اما طرف مقابل بداند که هرگونه اشتباه محاسباتی پاسخ بی‌سابقه‌ای دریافت خواهد کرد.

او تاکید کرد: ایران در مقاومت خود، غیر از تسلیم همه کارت‌ها را در دست دارد و تجاوز نظامی آمریکا، محاسبات استراتژیک ایران را برای همیشه تغییر داد.

معاون وزیر امور خارجه در سخنرانی خود بر مشارکت‌های استراتژیک تهران و حمایت رسمی از طرح پیشنهادی منشور امنیتی اوراسیا برای مقابله با اقدامات یک‌جانبه قدرت‌های بزرگ جهانی تأکید کرد و گفت: قابلیت‌های نظامی ایران در میدان نبرد و ابتکارات دیپلماتیک آن، به عنوان یک جبهه متحد عمل می‌کنند و ایران تحت سایه تهدیدات خارجی اجبار یا مذاکره را نخواهد پذیرفت.

در این کنفرانس الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهور بلاروس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، وزیر خارجه میانمار، نماینده ویژه دولت چین و مقامات بلندپایه کشور‌های منطقه اوراسیا سخنرانی کردند.

خطیب‌زاده در حاشیه این اجلاس با «ایگور سکرتا» معاون وزیر امور خارجه بلاروس، «ماکسیم ریژنکوف» وزیر امور خارجه بلاروس و «آندری کنسوویج» رئیس مؤسسه مطالعات استراتژیک بلاروس ملاقات کرد.