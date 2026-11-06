امام جمعه سمنان: وحدت و انسجام داخلی در کنار تقویت توان دفاعی، دو رکن اصلی بازدارندگی کشور است.

امام جمعه سمنان: وحدت ملی و تقویت توان دفاعی، دو رکن اصلی بازدارندگی کشور است.

امام جمعه سمنان: وحدت ملی و تقویت توان دفاعی، دو رکن اصلی بازدارندگی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان، با اشاره به ضرورت تقویت قدرت دفاعی کشور گفت: بازدارندگی باید حداکثری باشد و پاسخ به هرگونه حمله و تجاوز، فوری و اثرگذار صورت بگیرد.

وی گسترش دامنه جغرافیایی پاسخ‌های نظامی، آمادگی نیروهای مسلح و حمایت مردم از مدافعان کشور را از مؤلفه‌های مهم بازدارندگی دانست و افزود: وحدت و انسجام داخلی، بزرگ‌ترین پشتوانه قدرت دفاعی کشور است و باید از هرگونه اختلاف‌افکنی در فضای حقیقی و مجازی پرهیز کرد.

امام جمعه سمنان تنگه هرمز را نیز از دیگر ظرفیت‌های راهبردی و مؤلفه‌های قدرت و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

حجت‌الاسلام مطیعی با اشاره به طرح سه‌فوریتی مجلس شورای اسلامی درباره خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مباحث مطرح‌شده درباره تغییر دکترین هسته‌ای، این موضوعات را در چارچوب مباحث مرتبط با تقویت بازدارندگی کشور ارزیابی کرد.

وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح و تداوم دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران گفت: همان‌گونه که رزمندگان در میدان دفاعی آماده‌اند، نیروهای دیپلماسی نیز در عرصه سیاسی و بین‌المللی فعال هستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره سیاست‌های آمریکا، هرگونه تصور تغییر رفتار این کشور از طریق امتیازدهی را اشتباه دانست و تأکید کرد تسلیم شدن در برابر مستکبران با عزت و استقلال ملت ایران سازگار نیست.

امام جمعه سمنان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت الگوگیری از سیره آن بانوی بزرگ اسلام، به‌ویژه در زمینه ولایت‌پذیری و دفاع از ولایت تأکید کرد و بانوان کشور را به تأسی از این سیره فراخواند.

حجت‌الاسلام مطیعی همچنین با قدردانی از عوامل برگزاری رویدادهای «میدان‌یار» و «نو میدان»، بر اهمیت مشارکت و حضور مؤثر مردم در عرصه‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به ضرورت توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، خواستار صیانت از سرمایه‌ها و زیرساخت‌ها در برابر مخاطرات جوی و بازسازی مسیرهای هدایت آب برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی شد.