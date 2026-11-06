کارگاه «نقش من در تاریخ؛ هویت، فرهنگ و ایران» با مشارکت کانون یاران و اعضای نوجوان پسر مراکز آذربایجان‌غربی در ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کارگاه «نقش من در تاریخ؛ هویت، فرهنگ و ایران» با تدریس سعید عضدالدینی ملکی رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان‌غربی و با مشارکت کانون یاران و اعضای نوجوان پسر استان برگزار شد؛ برنامه‌ای تعاملی که در آن، تاریخ، فرهنگ و ریشه‌های هویتی ایران و به‌ویژه پیشینه غنی تاریخی آذربایجان‌غربی مورد بررسی و گفت‌و‌گو قرار گرفت.

در این نشست، موضوعاتی همچون مفهوم هویت، ریشه‌های تاریخی و فرهنگی ملت ایران، سیر تحولات تاریخی و ویژگی‌های فرهنگی شهر‌های مختلف استان مطرح شد و شرکت‌کنندگان در فضایی مشارکتی و پرسش‌محور، با طرح پرسش‌ها، بیان دیدگاه‌ها و تبادل نظر، در جریان مباحث کارگاه نقش فعالی داشتند.

بخش مهمی از این کارگاه به بررسی تاریخ و تمدن آذربایجان‌غربی اختصاص داشت؛ استانی که آثار و محوطه‌های تاریخی آن، روایتگر دوره‌های گوناگون تمدنی در شمال‌غرب ایران است. در این بخش، از جمله به پیشینه محوطه باستانی حسنلو در نقده، مجموعه تاریخی تخت سلیمان و آتشکده آذرگشنسب در تکاب و همچنین جایگاه تاریخی و فرهنگی ارومیه و دیگر شهر‌های استان پرداخته شد.

همچنین ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی آذربایجان‌غربی، تنوع قومی، زبانی و مذهبی و تجربه دیرینه همزیستی میان جوامع مختلف این خطه، از دیگر موضوعات مورد گفت‌و‌گو بود؛ موضوعاتی که در کنار آثار تاریخی و میراث فرهنگی استان، بخش مهمی از هویت و حافظه جمعی مردم این سرزمین را شکل می‌دهند.

در جریان این کارگاه، بر اهمیت شیوه روایت تاریخ برای نسل نوجوان نیز تأکید شد؛ اینکه شناخت گذشته تنها به حفظ نام‌ها و تاریخ رویداد‌ها محدود نمی‌شود، بلکه نوجوانان باید بتوانند ارتباط میان آثار تاریخی، فرهنگ بومی، زندگی مردم و هویت امروز جامعه را درک کنند و با زبانی روشن و جذاب، این میراث را برای دیگران روایت کنند.

این برنامه با مشارکت فعال اعضا و در فضایی صمیمی و تعاملی برگزار شد و حاضران فرصت یافتند درباره بخش‌هایی از تاریخ ایران و آذربایجان‌غربی گفت‌و‌گو کنند و از زاویه‌ای تازه به داشته‌های تاریخی و فرهنگی سرزمین خود بنگرند.

آشنایی نوجوانان با ریشه‌های تاریخی و فرهنگی کشور، تقویت حس تعلق به سرزمین و شناخت میراث مشترک ایرانی، از جمله زمینه‌هایی است که کانون پرورش فکری با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و اجرای برنامه‌های گفت‌و‌گو محور، آن را در مسیر رشد فکری و فرهنگی نسل آینده دنبال می‌کند.