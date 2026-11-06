کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) باشگاه‌های استقلال و تراکتور را به دلیل تخلفات انضباطی در لیگ نخبگان آسیا جریمه کرد.

AFC، استقلال و تراکتور را جریمه کرد

AFC، استقلال و تراکتور را جریمه کرد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس آرای انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه استقلال به دلیل ورود دو تماشاگر منتسب به این تیم به زمین مسابقه یا محوطه اطراف آن در دیدار مقابل السد قطر، به پرداخت ۱۱ هزار و ۲۵۰ دلار جریمه محکوم شد.

همچنین باشگاه تراکتور به دلیل خودداری بازیکنان این تیم از حضور در مصاحبه فوری پس از مسابقه، با وجود درخواست کنفدراسیون فوتبال آسیا، ۱۰ هزار دلار جریمه شد. این حکم برای دیدار تراکتور و شباب الاهلی صادر شده است.

بنابر این، دو باشگاه استقلال و تراکتور در مجموع به پرداخت ۲۱ هزار و ۲۵۰ دلار محکوم شدند.

طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا، این جریمه‌های نقدی باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای تسویه شوند.