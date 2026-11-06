خیران آملی با همراهی هیات امنای دبیرستان متوسطه اول طالب آملی این شهرستان در اقدامی ارزشمند با دعوت از نفرات برتر کنکور تک و دو رقمی سال ۱۴۰۵ تجلیل بعمل آوردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، خیران آملی با همراهی هیات امنای دبیرستان متوسطه اول طالب آملی شهرستان آمل در اقدامی ارزشمند با دعوت از نفرات برتر کنکور تک و دو رقمی سال ۱۴۰۵ از ۱۲ نفر از این دانش آموزان نخبه تجلیل وتقدیر کردند.

دراین مراسم از نفر دوم و پنجم گروه ریاضی و نیز ۱۰ نفر از دانش آموزان دیگرآملی که رتبه‌های دو رقمی زیر ۱۰۰ را کسب کرده بودند، تجلیل شد.

عضو مجمع خیرین شهرستان آمل و نماینده هیات امنای دبیرستان متوسطه اول طالب آملی دراین مراسم گفت: موفقیت در کنکورسراسری دانشگاه‌ها، تنها یک رتبه نیست، بلکه آغاز مسیری برای خدمت به وطن و پاسداری از هویت ملی و منطقه‌ای است.

مسعود نیک پور افزود: خیران، هیات امنا و مدیریت دبیرستان متوسطه اول طالب آملی با برگزاری مراسم باشکوه، از نخبگان کنکوری شهرستان آمل تجلیل کرد که هدف آن نه تنها تقدیر از تلاش دانش‌آموزان، بلکه ایجاد روحیه سپاسگزاری و آمادگی برای ساختن آینده‌ای بهتر بود.

وی، با بیان اینکه مدرسه تنها محل آموزش نیست. بلکه نقطه آغازین ساختن شخصیت و آینده دانش‌آموزان است، تصریح کرد، نقش کلیدی دبیرستان متوسطه اول طالب آملی در پرورش استعدادها، در سال‌های اخیر همواره پیشگام بوده، با برگزاری این مراسم نشان‌داده، باور عمیق این مجموعه به اهمیت ایجاد روحیه قدردانی در نسل جوان است.

نماینده هیات امنای دبیرستان طالب آملی در ادامه با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حوزه تعلیم و تربیت، گفت: مشارکت در عرصه آموزش، از ارزشمندترین ویژگی‌های یک جامعه است، سرمایه‌گذاری در آموزش، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده نسل‌هاست و هیچ سرمایه‌ای ارزشمندتر از شکوفایی دانش‌آموزان جامعه نیست.

نیک پور تأکید کرد: که این نوع همکاری و همدلی میان خیرین و نهاد‌های آموزشی، تنها زمانی ارزشمند است که منجر به ایجاد فرصت‌های مناسب‌تر برای رشد و تعالی دانش‌آموزان شود.

نماینده هیأت امنای مدرسه طالب آملی با نگاهی استراتژیک به گروه‌های سنی مختلف، بر اهمیت ویژه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه تأکید کرد و گفت: این دانش‌آموزان در آغاز مسیری قرار دارند که تلاش‌ها و عادت‌های امروزشان آینده آنها را رقم می‌زند. وقتی دانش‌آموزان امروز، موفقیت‌های هم‌سالان خود را می‌بینند. انگیزه و آمادگی لازم برای ساختن فردای بهتر را کسب می‌کنند.

نیک پور با خطاب قرار دادن دانش‌آموزان افتخارآفرین پیامی عمیق و اخلاق‌محور را به آنها منتقل کرد و ادامه داد: کسب رتبه برتر کنکور افتخاری بزرگ است، اما به یاد داشته باشید که این موفقیت پایان راه نیست، بلکه آغاز مسئولیتی بزرگ است.

وی یادآورشد، جامعه فردا به دانش و تخصص شما نیاز دارد، اما آنچه بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، تخصصِ همراه با احساس مسئولیت شماست.

عضو مجمع خیرین شهرستان آمل در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم در آینده، دانش و توانمندی خود را در مسیر همت، پیشرفت و اعتلای ایران بزرگ و شهر پرافتخار آمل به کار بگیرید.

شهرستان آمل در کنکورسراسری دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی درسال ۱۴۰۵ یکی از شهرستان‌ها موفق کشوری لقب گرفت.