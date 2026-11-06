قائم‌مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر نقش بسیج اساتید در تصمیم‌سازی‌های دانشگاه گفت: حضور نمایندگان بسیج در هیئت مرکزی جذب، هیئت‌های اجرایی جذب استان‌ها و کارگروه‌های علمی، زمینه مشارکت این مجموعه را در فرایند‌های دانشگاه فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قائم‌مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور جذب هیئت علمی، با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در پیشرفت دانشگاه، از توسعه فرایند‌های جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی، اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط و تقویت برنامه‌های آموزشی و رفاهی به‌عنوان محور‌های تحول نظام‌مند این دانشگاه یاد کرد.

محمدصادق ضیایی، قائم‌مقام رئیس دانشگاه در امور جذب هیئت علمی، هیئت ممیزه، هیئت امنای مرکزی و هیئت امنای استان‌ها، در سیزدهمین اجلاس مسئولان کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت «نقش دانشگاه مبعوث در ساخت ایران قوی» که در مشهد برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مدیریت نظام‌مند دانشگاه اظهار کرد: سرمایه انسانی مهم‌ترین عامل پیشرفت دانشگاه است و جذب، ارتقا، آموزش و نگهداری نیروی انسانی باید در قالب سیستمی منسجم و هدفمند دنبال شود.

وی افزود: برای شناخت عملکرد هر سیستم باید ورودی، فرایند، خروجی و بازخورد آن را بررسی کرد. دانشگاه نیز باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و انسانی خود، در مسیر حل مسائل جامعه حرکت کند.

ضیایی گفت: همان‌طور که برای بهره‌برداری از یک معدن باید ظرفیت‌های آن شناسایی و استخراج شود، توانمندی‌های نیروی انسانی نیز باید کشف و در مسیر اهداف سازمان به کار گرفته شود. این موضوع بدون ارتباط مستمر مدیران با بدنه سازمان امکان‌پذیر نیست.

قائم‌مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تشریح الگوی مدیریت اعضای هیئت علمی بیان کرد: این الگو مجموعه‌ای از فرایند‌های جذب، ترفیع، ارتقا، تغییر وضعیت، آموزش، نقل‌وانتقالات و خروج از خدمت را در بر می‌گیرد و بازخورد عملکرد آن نیز از طریق مجموعه‌های مسئول جذب و امور هیئت علمی، امور علمی و معاونت توسعه و منابع انسانی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به روند جذب اعضای هیئت علمی گفت: در سال‌های اخیر، هم تعداد رشته‌های مورد نیاز دانشگاه و هم شمار متقاضیان جذب افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل فراخوان‌های سال جاری، این روند همچنان ادامه داشته باشد. البته افزایش تقاضا باید هم‌زمان با ارتقای کیفیت علمی و متناسب‌سازی ساختار اعضای هیئت علمی دنبال شود.

ضیایی با اشاره به سه مأموریت مورد تأکید رهبر شهید انقلاب برای دانشگاه‌ها، شامل ارتقای علمی، گسترش فضای انقلابی و حفظ کیان دانش، تصریح کرد: ارتقای علمی اعضای هیئت علمی زمانی ارزشمند است که به تقویت جایگاه علمی دانشگاه منجر شود. در همین راستا، تغییرات قابل‌توجهی در وضعیت علمی اعضای هیئت علمی و ترکیب مراتب دانشگاه اتفاق افتاده و شمار دانشیاران و استادان تمام افزایش یافته است.

وی اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی را از اقدامات مهم این حوزه برشمرد و افزود: برای بازنگری این آیین‌نامه، جلسات متعدد و کارشناسی با حضور مسئولان دانشگاه و نمایندگان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت برگزار شد. یکی از نتایج این پیگیری‌ها، لحاظ شدن جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در عنوان و تبصره‌های آیین‌نامه بود.

قائم‌مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین با اشاره به فعالیت‌های این دانشگاه در حوزه مسئولیت اجتماعی عنوان کرد: در جریان تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، دانشگاه آزاد اسلامی با تشکیل ستاد و راه‌اندازی موکب‌های متعدد در تهران، در زمینه پذیرایی و اسکان حاضران مشارکت کرد و خدمات گسترده‌ای ارائه داد.

ضیایی حفظ جایگاه دانشگاه در نظام آموزش عالی را از دیگر اولویت‌ها دانست و گفت: دیدگاه‌های دانشگاه درباره افق آینده آموزش عالی در سند جامع علمی کشور مورد توجه قرار گرفته است. همچنین موضوع استقلال آمایش دانشگاه آزاد اسلامی که سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف بود، با پیگیری‌های انجام‌شده به تصویب رسید و ابلاغ شد.

وی مدیریت سرمایه انسانی را مبتنی بر چهار محور جذب، بهسازی، نگهداری و به‌کارگیری دانست و افزود: در حوزه بهسازی، دوره‌های آموزشی و طرح شهید چمران دنبال شده و ظرفیت آموزش‌های حین خدمت توسعه یافته است. در بخش نگهداری نیز اقداماتی با هدف بهبود شرایط رفاهی و حرفه‌ای اعضای هیئت علمی، از جمله بازنگری در سقف سنی ادامه خدمت و افزایش اعتبار کارت‌های رفاهی، انجام شده است.

ضیایی ساماندهی نقل‌وانتقالات اعضای هیئت علمی را از دیگر اقدامات دانشگاه عنوان کرد و گفت: درخواست‌های جابه‌جایی از طریق سامانه ساجد ثبت و بررسی می‌شوند و تأکید بر این است که تمام نقل‌وانتقالات بر اساس ضوابط، نیاز سازمانی و فرایند‌های مشخص انجام شود، نه تصمیم‌های موردی و خارج از چارچوب.

وی ارتباط مستمر مدیران با بدنه دانشگاه را ضروری دانست و افزود: برگزاری جلسات حضوری و مجازی با رؤسای استان‌ها و شنیدن مسائل دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی می‌تواند فاصله میان مدیریت مرکزی و واحد‌های دانشگاهی را کاهش دهد.

قائم‌مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان با تأکید بر نقش بسیج اساتید در تصمیم‌سازی‌های دانشگاه گفت: حضور نمایندگان بسیج در هیئت مرکزی جذب، هیئت‌های اجرایی جذب استان‌ها و کارگروه‌های علمی، زمینه مشارکت این مجموعه را در فرایند‌های دانشگاه فراهم کرده است.

وی صداقت و شفافیت را از الزامات مدیریت دانست و با اشاره به سخنی از شهید بهشتی تأکید کرد: مدیران باید درباره امکان انجام کار‌ها صریح باشند؛ اگر کاری شدنی نیست، آن را اعلام کنند و اگر وعده‌ای می‌دهند، برای تحقق آن پایبند باشند؛ چراکه اعتماد سازمانی بر پایه صداقت و شفافیت شکل می‌گیرد.