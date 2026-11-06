معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها باید درخواست‌های ارجاع‌شده از طریق سامانه پنجره واحد زمین را حداکثر ظرف ۱۵ روز پاسخ دهند؛ اقدامی که با هدف کاهش رفت‌وآمد مردم، حذف استعلام‌های موازی و تسریع در رسیدگی به امور انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدکمال‌الدین میرجعفریان در نشست بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سامانه پنجره واحد زمین، بر تکمیل اطلاعات این سامانه و پاسخ‌گویی منظم و به‌موقع دستگاه‌ها تأکید کرد.

وی گفت: پنجره واحد زمین با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و مستند، دسترسی دستگاه‌ها به اطلاعات مورد نیاز را تسهیل کرده و از تکرار استعلام‌ها، طولانی‌شدن فرآیندهای اداری و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و مجریان طرح‌ها جلوگیری می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران افزود: دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها باید اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت مستمر در سامانه بارگذاری کنند تا تصمیم‌گیری‌ها براساس داده‌های دقیق و بدون اعمال سلیقه‌های فردی انجام شود.

میرجعفریان با اشاره به مهلت ۱۵روزه پاسخ‌گویی گفت: براساس سازوکار سامانه، چنانچه دستگاهی در مهلت مقرر اعلام نظر نکند، استعلام تأییدشده تلقی می‌شود؛ بنابراین دستگاه‌ها باید با برنامه‌ریزی مناسب و پیش‌بینی سازوکارهای داخلی، از معطل‌ماندن درخواست‌های مردم جلوگیری کنند.

وی از دبیرخانه پنجره واحد زمین خواست عملکرد دستگاه‌ها، میزان تکمیل اطلاعات و نواقص احتمالی سامانه را به‌صورت مستمر رصد و برای رفع مشکلات، هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.

معاون استاندار تهران همچنین استفاده از جلسات برخط را راهکاری برای کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری، مدیریت زمان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی دانست و تأکید کرد: توسعه خدمات غیرحضوری نباید موجب کاهش نظارت میدانی بر اراضی و مقابله با ساخت‌وساز یا تصرفات غیرمجاز شود.

میرجعفریان با اشاره به ظرفیت تصاویر ماهواره‌ای در پایش هوشمند اراضی گفت: اطلاعات این سامانه می‌تواند در شناسایی سریع‌تر تغییرات، تخلفات و تعرض به اراضی مورد استفاده دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی همچنین اتصال سامانه‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد زمین را ضروری دانست و خواستار پیگیری زیرساخت‌های فنی مورد نیاز از سوی مجموعه‌های ستادی شد.