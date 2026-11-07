۲۸ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در شهرستان تیران و کرون کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون گفت: این میزان سوخت در جریان اجرای طرح امنیت محله‌محور و با تلاش مأموران انتظامی کشف شد.

سرهنگ عبدالرضا سورانی افزود: در اجرای این طرح، ۹ معتاد متجاهر، یک خرده‌فروش مواد مخدر و ۱۱ محکوم متواری دستگیر و ۹۴۸ گرم انواع مواد مخدر نیز کشف شد.

وی با اشاره به توقیف پنج دستگاه خودرو و موتورسیکلت مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه گفت: معتادان متجاهر جمع‌آوری‌شده برای طی مراحل درمان به مراکز ترک اعتیاد منتقل شدند و دیگر متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون هدف از اجرای این طرح را ارتقای امنیت اجتماعی، مقابله با قاچاق سوخت و کالا، مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از سرقت اعلام کرد.

سرهنگ سورانی گفت: سوخت کشف‌شده پس از مراحل قانونی برای رسیدگی و تعیین تکلیف به مراجع مربوطه تحویل داده شد.

وی از شهروندان خواست موارد مشکوک و فعالیت‌های مجرمانه را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.