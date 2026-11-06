شهردار بکتاش گفت: تاکنون ۱۲۰ هزار مترمربع عملیات زیرسازی و آسفالت‌ریزی در شهر اجرا شده و ساماندهی ورودی شهر نیز به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بکتاش، شهری نوپا در مسیر عمران و آبادانی؛ شهری که قدم در راه توسعه گذاشته و با اجرای طرح‌های عمرانی، چهره‌ای تازه از سازندگی را به نمایش گذاشته است.

شتاب عمران و سازندگی در شهر تازه‌تأسیس بکتاش، امید به آینده‌ای روشن و نشاط اجتماعی را در میان شهروندان دوچندان کرده است.

شهردار بکتاش در مراسم بهره‌برداری و کلنگ‌زنی چند طرح عمرانی این شهر گفت: تاکنون ۱۲۰ هزار مترمربع عملیات زیرسازی و آسفالت‌ریزی در سطح شهر اجرا شده و ساماندهی ورودی شهر نیز که مورد تأکید استاندار آذربایجان غربی بود، به پایان رسیده است.

کاظم تقی‌نژاد با اشاره به اینکه بکتاش در آغاز مسیر شهرنشینی، چشم‌انداز روشنی از عمران و آبادانی پیش روی خود دارد، افزود: ساماندهی مزار شهدای شهر از مطالبات مهم مردم بود که با همراهی شهروندان و تلاش مجموعه شهرداری به سرانجام رسید.

وی با اشاره به تبدیل مرکز بخش بکتاش به شهر در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: با حمایت مسئولان و پیگیری‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تاکنون ۷ دستگاه ماشین‌آلات سنگین برای تقویت توان خدماتی و عمرانی شهرداری خریداری شده است.

با بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی اجراشده در شهر بکتاش، بیش از ۵ هزار نفر از جمعیت این شهر از خدمات و مزایای آن بهره‌مند شدند.