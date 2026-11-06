به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، قطره گفت: از امروز تا پس فردا رگبار شدید و رعد‌و برق، در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف، گاهی وزش باد شدید، احتمال تگرگ، صاعقه و کولاک برف در ارتفاعات به ویژه در شهرستان کوهرنگ پیش بینی می‌شود.

وی افزود: شدن این بارش‌ها در شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فارسان، لردگان، فلارد و مناطق غربی شهرستان بن، شمال غرب شهرستان شهرکرد و غرب شهرستان کیار (شلمزار) خواهد بود.

وی از احتمال خطر جانی در اثر سیلاب‌های ناگهانی، رانش زمین و یا صاعقه، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر به صورت گسترده و جاری شدن رواناب، صاعقه، انسداد راه‌های روستایی، اختلال جدی در تردد‌های شهری و بین شهری، تخریب سازه‌های موقت در اثر وزش باد خبر داد.

به گفته وی با خروج سامانه بارشی کاهش دما در استان پیش بینی می شود.