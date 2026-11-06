به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج اظهار کرد: حضور مستمر مردم در صحنه، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون و همچنین مشارکت در تجمع‌های شبانه طی بیش از ۲۵۰ شب، به گفته وی، نشان‌دهنده صبر و استقامت ملت ایران است.

وی با اشاره به سه رویداد تاریخی ۱۳ آبان، شامل تبعید امام خمینی (ره)، تسخیر سفارت آمریکا و شهادت دانش‌آموزان، گفت: این مناسبت در حافظه تاریخی مردم ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و یادآور ضرورت ایستادگی در برابر ظلم و استکبار است.

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت سرشماری نفوس و مسکن، آن را از عوامل مؤثر در مدیریت و برنامه‌ریزی برای آینده دانست.

ماموستا رستمی همچنین با اشاره به آموزه‌های دین اسلام، تقوا، امانت‌داری و مهربانی با یتیمان را از توصیه‌های پیامبر اکرم (ص) برشمرد و بر انجام واجبات دینی، دوری از منکرات و انتخاب مسیر درست در زندگی برای دستیابی به سعادت دنیا و آخرت تأکید کرد.